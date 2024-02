Rittens Veteranen gewinnen zu Hause die Pond Hockey EM

Klobenstein. (PM) Die neunte Pond Hockey Europameisterschaft auf dem Eisring der Ritten Arena in Klobenstein ging an die Veteranen. Das Team, welches aus Spielern...

Das Team, welches aus Spielern der Rittner Eishockeygeschichte zusammengebastelt ist, setzte sich im Finale gegen die Lappen von Lappland aus Finnland mit 8:2 durch. An den zwei unter perfekten Wetterbedingungen durchgeführten Turniertagen kamen sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer voll auf ihre Kosten.

Beide Finalisten – sowohl die Veteranen als auch die Lappen von Lappland – mussten zumindest einmal in ihrem Weg zum Endspiel an einen der Vorjahresfinalisten vorbei. So besiegten die Veteranen, bei denen mit Emanuel Scelfo, Dan Tudin, Alexander Eisath, Robert Raffeiner, Andreas Lutz, Philipp Pechlaner und Daniel Fabris auch mehrere ehemalige Rittner Eishockeyspieler mitwirkten, im Halbfinale die Mannschaft AVESTRA mit 12:7. AVESTRA ist der diesjährige Name der „Huskies“ um Teamchef Roland Ramoser, der heuer auf die Ausfälle seiner deutschen Gefolgschaft mit den Neuverpflichtungen von Ex-HCB-Kapitän Anton Bernard und dem Sportdirektor des HC Pustertal, Patrick Bona, reagierte. Und die Lappen von Lappland? Das finnische Team traf im Viertelfinale auf die tschechischen „Unstoppables“, die vor einem Jahr gegen die „Huskies“ im Finale verloren.

Bemerkenswert war auch die Treffgenauigkeit der Veteranen, die im Achtelfinale (11:2 gegen Rocks1328) im Viertelfinale (11:2 gegen Eppan Selection) und auch im Halbfinale gegen AVESTRA stets mehr als zehn Treffer erzielten. Die Lappen von Lappland erzielten weniger, aber auch mehr als genügend Tore. Im ersten K.O.-Spiel gewannen sie noch souverän mit 7:1 gegen SC Alte Herren SC Rissersee, nach dem Viertelfinal-Sieg über die Unstoppables lösten sie im Halbfinale gegen Baufirma Ploner mit einem 6:2-Sieg das Finalticket. Das Finale wurde dann vor einer großartigen Zuschauerkulisse ausgetragen und besorgte am Ende einen klaren 8:2-Sieg für die Veteranen. Knapp eine Stunde zuvor ging noch ein weiteres Finale über die Bühne, und zwar jenes der Lucky-Looser-Runde, die seit einigen Jahren veranstaltet wird. Dort kürte sich das Südtiroler Team Morgenholz im Finale gegen Pond 007 zum Sieger.

Großer Teilnehmerandrang bei Skills Competition und Kinderturnier

Besonders beliebt war einmal mehr auch die Skills Competition, kein Wunder: Als Hauptpreis gab es wieder eine nigelnagelneue Vespa zu gewinnen. Die steht von nun an bei Matthias Fauster von der Mannschaft Baufirma Ploner zu Hause, der die Geschicklichkeitsspiele für sich entschied. Und auch die beiden Kinderturniere der Altersklassen U10 und U8 sind bei Südtirols Eishockeyvereinen wieder gut angekommen. Jeweils sechs Mannschaften waren dabei, die aus Alta Badia, Meran, Kaltern, Bozen, Neumarkt und Eppan angereist waren, außerdem waren selbstverständlich auch die Jugendteams der Rittner Buam SkyAlps vor Ort.

Ein mehr als zufriedenes Fazit zog auch das Veranstalter-Team auf dem Ritten: „Alleine schon das Wetter sorgte für ein atemberaubendes Klima, die Sonne war so gut wie nie weg und hat das Eis zum Glitzern gebracht“, schwärmte Lisa Pechlaner vom OK-Team. „Von den Mannschaften und Zuschauern haben wir nur gutes Feedback erhalten. Auch die ein zwei Neuerungen wie etwa die Referee-Lounge, die es heuer im Festzelt gab, sind sehr gut angekommen. Verletzt hat sich auch keiner und wir freuen uns jetzt schon auf das zehnjährige Jubiläum im kommenden Jahr!“

European Pond Hockey Championship Klobenstein/Ritten:

Achtelfinale:

Die Veteranen – Rocks1328 11:2

Varadero – Eppan Selection 0:6

Pond James Pond – Lehrer 5:4

Babd Boys Louny – AVESTRA 5:12

Waperols – HCS ZILINA 6:4

HC Hurricanes – Baufirma Ploner 2:6

Unstoppalbles – HC Seabr 6:5

Die Lappen von Lappland – SC Alte Herren SC Rissersee 7:1

Viertelfinale:

Die Veteranen – Eppan Selection 11:2

Pond James Pond – AVESTRA 2:5

Waperols – Baufirma Ploner 3:4

Unstoppables – Die Lappen von Lappland 1:3

Halbfinale:

Die Veteranen – AVESTRA 12:7

Baufirma Ploner – Die Lappen von Lappland 2:6

Finale:

Die Veteranen – Die Lappen von Lappland 8:2