Red Bulls StÃ¼rmer Purdeller & Auer beim CHL-Import Draft gewÃ¤hlt

Salzburg. (PM Red Bulls) Teams aus dem kanadischen Junioren Eishockey-Dachverband (CHL) sicherten sich die Rechte an Tommy Purdeller (18) und Luca Auer (17), die beide in der abgelaufenen Saison in der Alps Hockey League im Seniorenlevel stark aufzeigten.

Der Italiener Tommy Purdeller wurde beim Canadian Hockey League Import Draft vergangenen Freitag von Peterborough Petes (Ontario Hockey League, OHL) an 17. Stelle in der ersten Runde gedraftet.

Luca Auer, der seit seinem dritten Lebensjahr in Salzburg alle Altersklassen absolviert hat, wurde von Regina Pats (Western Hockey League, WHL) ebenfalls in der 1. Runde an Stelle 25. gezogen. Der 17-Jährige ist damit der erste gebürtige Salzburger, dem diese Ehre zuteilwurde. Ebenfalls findet sich der Stürmer auf der Liste aller europäischen Spieler im Ranking an Stelle 129 wieder. Er selbst sieht diesen Fakt reflektiert: „Ich lass alles auf mich zukommen, aber natürlich ist es ein Traum im NHL-Draft gezogen zu werden. Jetzt kann ich aber nicht mehr viel ändern, es sind keine Spiele mehr und es ist jetzt einfach die Entscheidung der Teams. Ich bin natürlich überglücklich, wenn ich gedraftet werde, aber wenn es nicht ist, dann ist es auch kein Weltuntergang. Ich mach mir da keinen großen Kopf drüber.“

Über die Canadian Hockey League

Die Canadian Hockey League (CHL) ist der Dachverband der drei erstklassigen kanadischen Junioren-Eishockeyligen. Ihr unterstehen die Québec Major Junior Hockey League (QMJHL), Ontario Hockey League (OHL) und Western Hockey League (WHL).

Spielberechtigt sind Spieler zwischen 15 und 20 Jahren, wobei sich das Spielrecht nicht auf Kanadier beschränkt, aber diese die weite Mehrheit der Spieler bilden. Jedes Team hat jedoch die Möglichkeit, drei Spieler einzusetzen, die beim Saisonstart mindestens 20 Jahre alt sind. Diese werden als Overage-Junioren bezeichnet. Europäische Spieler werden über den CHL Import Draft in die Ligen aufgenommen. Zusätzlich gibt es ein Legionärslimit von zwei Spielern am Spielbericht, daher gibt es nur zwei Runden im CHL-Import-Draft.

52 kanadische und acht US-amerikanische Teams spielen in der OHL, der QMJHL und der WHL. Nach Abschluss der Saison spielen die Meister der genannten Ligen sowie der Gastgeber des Turniers den prestigeträchtigen Memorial Cup aus. Die Saint John Sea Dogs aus der QMJHL holten sich in der abgelaufenen Saison die begehrte Nachwuchstrophäe nach Hause.