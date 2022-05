Red Bulls fixieren Torhütertrio für kommende AHL-Saison

Salzburg. (PM Red Bulls) Mit dem gebürtigen Villacher Torhüter Luca Egger holen die Red Bulls einen 21-jährigen Torhüter in die Organisation, der unter Torhütertrainer...

Salzburg. (PM Red Bulls) Mit dem gebürtigen Villacher Torhüter Luca Egger holen die Red Bulls einen 21-jährigen Torhüter in die Organisation, der unter Torhütertrainer Markus Kerschbaumer die Position in Villach erlernte und zuletzt zwei Saisonen in Linz aktiv war.

In der abgelaufenen Saison durfte er zwei Mal in der ICE HL ran, die meisten Spielminuten sammelte er in der Alps Hockey League mit den Steel Wings Linz.

Neben Neuzugang Luca Egger werden erstmalig in der kommen Saison die vier deutschen U18 Nationalteamspieler Jesse Kauhanen (2004), Philipp Sinn (2004), Jakob Weber (2004, alle drei Verteidiger) und U18 Torhüter Simon Wolf (2004) für die Juniors in der Alps Hockey League auflaufen. Mit Philipp Krening, Daniel Assavolyuk und Devin Steffler werden drei weitere Spieler aus der Vorsaison weiter das Trikot der Juniors tragen.

Torhüter Trainer Markus Kerschbaumer über den Neuzugang: „Luca hat zwar spät mit dem Eishockey begonnen, dabei dann bei mir in Villach gelernt und hat schnell mit seinem Ehrgeiz und seiner Leidenschaft die Defizite aufgeholt. In seinen zwei Jahren in Linz hat er sich gut in das Profigeschäft eingelebt und ist mit seiner Einstellung und als harter Arbeiter eine super Ergänzung in unserer Organisation.“

So charakterisiert sich auch der großgewachsene Villacher: „Ich bin jemand, der jeden Tag hart an sich selbst arbeitet und sich stetig verbessern möchte. Und ich habe das Gefühl, dass diese Einstellung hier jeder teilt, und das motiviert mich weiter und gefällt mir.“

KADER 2022/23

Tor

Luca Egger | 2000 | AUT

Thomas Pfarrmaier | 2003 | AUT

Simon Wolf | 2004 | GER

Verteidigung

Devin Steffler | 2000 | AUT/USA

Philipp Wimmer | 2001 | AUT

Bernhard Ettwein | 2002 | GER

Lukas Hörl | 2003 | AUT

Lukáš Nečesaný | 2003 | AUT

Luca Venier | 2003 | AUT

Sten Fischer | 2003 | GER

Philipp Sinn | 2004 | GER

Jesse Kauhanen | 2004 | GER

Jakob Weber | 2004 | GER

Sturm

Oskar Maier | 2002 | AUT

Maximilian Hengelmüller | 2002 | AUT

Nikolaus Heigl | 2003 | GER

Thomas Heigl | 2003 | GER

Quirin Bader | 2003 | GER

David Cernik | 2004 | AUT

Luca Auer | 2004 | AUT

Philipp Krening | 2004 | GER

Daniel Assavolyuk | 2004 | GER