Red Bull Hockey Juniors fixieren Testspielprogramm

Salzburg. (PM EC RBS) Die Red Bull Hockey Juniors haben die Planungen für ihr Testspielprogramm der Saison 2021/22 abgeschlossen. Dabei testen die Juniors zum...

Salzburg. (PM EC RBS) Die Red Bull Hockey Juniors haben die Planungen für ihr Testspielprogramm der Saison 2021/22 abgeschlossen.

Dabei testen die Juniors zum Auftakt ligaintern am 11. August auswärts gegen die Zeller Eisbären. Dabei kommt es nach einer Saison Abstinenz der Zeller in der kommenden Saison wieder zu einem richtigen Salzburger Derby. Ganz besonderes wird das Wiedersehen dabei für die ehemaligen Juniors Alex Frandl und David Rattensberger (D, 1999), sowie den u.a. fünf weiteren an der Akademie ausgebildeten Cracks Luca Rössler (2001), Erik Hefke (F, 2001), Daniel Vojta (D, 1998), Frederik Widen (D, 1993) und Maxi Egger (D, 1997).

Vier Mal gegen tschechische Teams

Weiter geht das Vorbereitungsprogramm mit zwei Heimspielen (19. & 20. August) gegen den tschechisches Zweitligisten HC Benátky nad Jizerou (mit Ex-Akademie Stürmer Erik Cermak (F, 2001), dem Farmteam von Bili Tygri Liberec. Ende August folgt ein Auswärtsdoppel mit dem Spiel am 27. August gegen IHC Kralove Pisek (3. Liga) und am 28. August gegen SC Kolin (2.Liga). Den Abschluss der Pre-Season bildet der Vergleich mit dem SC Peitig aus der Oberliga Süd (3. Liga). Zunächst auswärts im bayrischen Oberland am 3. September, ehe die Generalprobe für die Juniors am 5. September in der Eisarena Salzburg über die Bühne geht und am 11. September die Saison startet.

Teemu Levijoki freut sich auf ein umfangreiches Testprogramm und hofft zugleich, alle Spiele bestreiten zu können: „Acht Spiele sind gut für die Burschen zum Start. Ich hoffe aber, dass wir alle Spiele bestreiten können, wenn man das auch mit letzter Saison vergleicht. Die Spiele gegen Benátky werden für die Mannschaft vor allem ein richtiger Gradmesser, denn sie sind bestimmt vergleichbar oder besser wie die Top-Teams aus der AHL.“

Testspiele im Überblick

Mi, 11.08.21, 19:30 Uhr: Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors

Do, 19.08.21, 18:00 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HC Benátky nad Jizerou

Fr, 20.08.21, 15:00 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HC Benátky nad Jizerou

Fr, 27.08.21, tbd Uhr: IHC Kralove Pisek – Red Bull Hockey Juniors

Sa, 28.08.21, tbd Uhr: SC Kolin – Red Bull Hockey Juniors

Fr, 03.09.21, 19:30 Uhr, SC Peiting – Red Bull Hockey Juniors

So, 05.09.21, 15:00 Uhr, Red Bull Hockey Juniors – SC Peiting