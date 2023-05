Patrick Demetz einigt sich mit Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Der Kader des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg füllt sich weiter: Mit Patrick Demetz bleibt ein kompromissloser Verteidiger bei den Domstädtern. Der 22-jährige...

Regensburg. (PM Eisbären) Der Kader des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg füllt sich weiter: Mit Patrick Demetz bleibt ein kompromissloser Verteidiger bei den Domstädtern.

Der 22-jährige Linksschütze kam nach der Oberliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen DEL2-Aufstieg im vergangenen Sommer aus Leipzig zu den Oberpfälzern und wurde direkt zu einer wichtigen Stütze im Team von Trainer Max Kaltenhauser. Der italienische Nationalspieler mit deutschem Pass gilt in seiner zweiten Spielzeit in der Donau-Stadt dabei weiterhin als U-24-Spieler.

In seiner Premierensaison in Deutschlands zweithöchster Liga nahm Demetz direkt eine wichtige Rolle in der EBR-Hintermannschaft ein. Er überzeugte nicht nur mit konstanten Leistungen und schaltete sich immer wieder auch in die Offensive mit ein (sechs Assists in 40 Einsätzen), er stellte vor allem auch in der Defensive seine Qualitäten unter Beweis. Die Folge: Zahlreiche geblockte Schüsse, gewonnene Zweikämpfe und 80 Strafminuten durch sein robustes Körperspiel.

Der Allrounder durchlief weite Teile seiner Ausbildung in seiner Heimat in Südtirol und wurde dabei meist noch als Stürmer aufgeboten. 2015 wechselte er aus Gherdëina in den Nachwuchs des Krefelder EV. In der Spielzeit 2019/2020 absolvierte er dann seine ersten Einsätze für Krefeld in der Oberliga Nord – und überzeugte direkt mit elf Punkten aus 28 Einsätzen. In seinem zweiten Jahr im Krefelder Oberliga-Team machte Demetz den nächsten Schritt, steigerte seine Ausbeute auf 32 Punkte aus 42 Spielen (zwölf Treffer, 20 Assists). Damit weckte er das Interesse mehrerer Klubs, es folgte der Wechsel nach Leipzig zur Saison 2021/2022. Auch dort überzeugte er, steuerte sechs Tore und sieben Vorlagen in 42 Hauptrundenpartien bei und machte vor allem mit seiner harten Abwehrarbeit auf sich aufmerksam. In den Playoffs scheiterte Demetz dann an seinem jetzigen Arbeitgeber und schloss sich in der darauffolgenden Sommerpause den Domstädtern an.

Nun bleibt der ehemalige italienische Nachwuchs-Nationalspieler, der inzwischen auch schon drei Mal in Testspielen für das Herren-Nationalteam seines Heimatlandes auflief, also in Regensburg.

Demetz sagt dazu: „Ich habe mich seit der ersten Sekunde in Regensburg direkt sehr wohl gefühlt. Mir bedeutet mir sehr viel, dass bei den Eisbären in mich und mein Können vertraut wurde und wird. Es macht einfach Spaß in Regensburg zu spielen und ich bin stolz weiterhin ein Eisbär zu sein. Die Atmosphäre bei jedem Spiel und im Training bestätigt mir immer wieder, dass wir als Mannschaft – sowohl auf dem Eis als auch in der Freizeit – super harmonieren. Ich bin stolz darauf, dass wir es in der letzten Saison in die Pre-Play-offs geschafft und unseren Platz in der DEL 2 gesichert haben.“ Sein Ziel für die neue Zweitliga-Spielzeit, abgesehen von einer möglichst verletzungsfreien Saison: „Persönlich möchte ich mich weiterentwickeln und an meinen Fertigkeiten feilen, um mein ganzes Potential ausschöpfen zu können.“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: –

Abwehr: Sandro Mayr (neu/U-21-Förderspieler), Tariq Hammond (neu), Jakob Weber, André Bühler, Petr Heider, Korbinian Schütz und Patrick Demetz (U-24-Spieler).

Sturm: Christoph Schmidt (U 24), Richard Diviš (AL), Tomáš Schwamberger, Marvin Schmid, Constantin Ontl, Niklas Zeilbeck (neu/U 21), Lukas Heger, Abbott Girduckis, Nikola Gajovský, Andrew Schembri, Kevin Slezak (neu/U 24) und Corey Trivino (AL).

4225 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.