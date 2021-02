Olten: Rolf Schrepfer neuer Assistenztrainer

Olten. (PM EHCO) Rolf Schrepfer amtet ab sofort als Assistenztrainer von Headcoach Fredrik Söderström. Marc Grieder konzentriert sich auf seine Aufgaben als Sportchef. Wechsel...

Wechsel im Coachingstaff des EHC Olten: Marc Grieder gibt seine Position als Assistenztrainer von Headcoach Fredrik Söderström ab und konzentriert sich künftig auf seine Aufgaben als Sportchef, insbesondere auch hinsichtlich Kaderplanung für die Saison 2021/22.

Neuer Assistenztrainer wird per sofort Rolf Schrepfer. Der 47-jährige langjährige NL-Stürmer amtet derzeit als Headcoach beim EHC Arosa in der MySports-League, in der der Spielbetrieb aufgrund der Covid-19-Pandemie abgebrochen wurde. Davor war Schrepfer als Headcoach bei den Junioren Top der Rapperswil-Jona Lakers sowie als Assistenztrainer bei den SCL Tigers tätig.

Marc Grieder: «Die aktuelle sportliche Situation erfordert eine Umstellung. Da ich nach wie vor an unser Team sowie an die Arbeit von Fredrik Söderström glaube, habe ich mich entschieden, das Amt als Assistenztrainer abzugeben. Ich bin überzeugt, dass Rolf Schrepfer neue Impulse setzen kann, welche die Mannschaft momentan benötigt.»

Rolf Schrepfer wird dem EHC Olten ab sofort und bis Ende Saison zur Verfügung stehen.