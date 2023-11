Ã–sterreichs KapitÃ¤n Clemens Unterweger: „Wollen jung und hungrig auftreten“

Artikel anhören Landshut. (PM ÖEHV) Donnerstag 12:30 Uhr, live auf ORF SPORT +, startet Österreichs Eishockey-Nationalteam gegen die Slowakei in den Deutschland Cup und wird...

Landshut. (PM ÖEHV) Donnerstag 12:30 Uhr, live auf ORF SPORT +, startet Österreichs Eishockey-Nationalteam gegen die Slowakei in den Deutschland Cup und wird dabei erstmals von Clemens Unterweger als Kapitän angeführt.

Bei Österreichs erstem Antreten bei diesem Traditionsturnier vor einem Jahr konnte man die Slowaken 3:2 in der Overtime besiegen. In bislang 43 Spielen gab es acht Siege und zwei Unentschieden bei 33 Niederlagen.

„Wir wollen drei sehr gute Spiele spielen, wollen zeigen, dass wir zurecht zu diesem Turnier eingeladen sind und wollen dem Ausrichter zeigen, dass ein Deutschland-Cup ohne Österreich nicht mehr denkbar ist“, gibt Head Coach Roger Bader die Devise für den diesjährigen Deutschland Cup aus, bei dem in seiner 34. Ausführung erstmals auch die Damen parallel ein Vier-Nationen-Turnier im gleichen Stadion absolvieren.

Vor einem Jahr feierte Rotweißrot bei seiner ersten Teilnahme am Deutschland-Cup zum Auftakt gegen die Slowakei einen 3:2-Erfolg in der Overtime. In der Vorbereitung auf die WM 2023 legte man einen vielumjubelten 6:3-Heimsieg in Kapfenberg aufs Eis. Dies war der bislang achte und letzte Erfolg über unsere Nachbarn.

Roger Bader: „Uns erwartet eine gute slowakische Mannschaft mit Spielern die bei der WM dabei waren, Spielern aus der slowakischen und tschechischen Liga und Spielern die sie in diesem Turnier testen wollen.“

Mit Deutschland (5.), der Slowakei (9.) und Dänemark (11.) trifft man ausschließlich auf Nationen, die im World Ranking vor Österreich (16.) liegen. Der Head Coach sieht darin die nächste Gelegenheit näher an die Topnationen heranzurücken: „Für uns ist das Ziel, möglichst oft gegen Gegner zu spielen, die im Ranking vor uns liegen. Dann können wir lernen von ihnen das Tempo und die Intensität mitzugehen und lernen sie zu schlagen.“

Zum Kapitän für den Deutschland-Cup wurde Clemens Unterweger ernannt, Dominic Zwerger und Mario Huber zu seinen Assistants. „Das ist großartig. Es ist das erste Mal, dass ich beim Nationalteam das C tragen darf und ich werde mein Bestes geben und versuchen das Beste daraus zu machen“, erklärt der 32-Jährige.

Für das Turnier sieht Unterweger das Team gut gerüstet: „Wir hatten eine gute Intensität in den Trainings, auch die Stimmung in der Kabine ist gut. Wir wollen in erster Linie so spielen wie das Team Österreich in der jüngeren Vergangenheit aufgetreten ist und eine gute Leistung am Eis bringen. Wie die Ergebnisse dann ausschauen, wird man sehen. Wir wollen jedenfalls jung und hungrig auftreten.“ Nicht dabei sein wird Dario Winkler, der krankheitsbedingt ausfällt.

Deutschland Cup 2023

Österreich vs. Slowakei

Do., 9. November 2023, 12:30 Uhr, live auf ORF SPORT +

Deutschland vs. Österreich

Sa., 11. November 2023, 18:00 Uhr, live auf ORF SPORT +

Dänemark vs. Österreich

So., 12. November 2023, 11:00 Uhr, live auf LIVE.eishockey.at

Kader Deutschland Cup 2023