Österreichs Headcoach Roger Bader: „Wollen eine eigene Geschichte schreiben“

Tampere. (PM ÖEHV) Im Vorjahr belegte Österreich bei der A-WM in Finnland den hervorragenden 11. Platz.

Doch das war vor zwölf Monaten. Am morgigen Samstag, 11:20 Uhr LIVE auf ORF 1, startet man gegen Frankreich in die WM 2023, bereits am Sonntag, 19:20 Uhr LIVE auf ORF SPORT +, trifft man auf Schweden. Der Schauplatz ist erneut Tampere und man will das erste Team sein, das erstmals seit 19 Jahren zweimal hinterheinander den Klassenerhalt schafft.

„Natürlich haben wir gute Erinnerungen vom letzten Jahr her, aber das zählt jetzt nicht mehr. Wir wollen eine eigene Geschichte schreiben dieses Jahr“, merkt Head Coach Roger Bader an. Nach insgesamt sechs Wochen Vorbereitung (Anm.: das erste Teamcamp startete am 2. April in Villach), startet sein Team gleich mit einem Doppel in die WM 2023. Zum Auftakt wartet am Samstag Frankreich, Sonntagabend folgt Schweden, beides Nationen, denen man in der jüngeren Vergangenheit gegenüberstand und sie daher gut kennt.

„Wir kennen Frankreich gut, haben zuletzt beim Beat Covid-Turnier im Frühjahr 2021 und dann nochmals im Herbst des gleichen Jahres gegen sie gespielt. Die Mannschaft besteht zur Hälfte aus Spielern, die in unterschiedlichen europäischen Ligen engagiert sind, die andere Hälfte spielt in Frankreich. Sie haben ein gutes Team, sind unangenehm zu spielen und haben große Verteidiger“, analysiert Roger Bader.

Die Chancen auf einen Sieg zum Auftakt sieht der Head Coach bei 50:50: „Es wird eine Partie auf Augenhöhe. Wir müssen unser bestes Eishockey spielen, dann können wir sie schlagen.“

Ein Sieg zum Auftakt einer A-WM gelang zuletzt 2015, als man die Schweiz 4:3 nach Penaltyschießen bezwingen konnte. Zwei Tore steuerte damals Kapitän Thomas Raffl bei.

Das Team ist jedenfalls bereit, Head Coach Roger Bader: „Wir haben jetzt drei Trainingstage hinter uns, haben einige taktische Dinge durchgenommen, haben diverse Meetings abgehalten und Videos gesichtet.“

Head to Head AUT vs. FRA:

66 Spiele, 35 Siege, 10 Unentschieden, 21 Niederlagen

Head to Head AUT vs. SWE:

24 Spiele, 1 Sieg, 2 Unentschieden, 21 Niederlagen

