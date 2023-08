Nur kleine Regelanpassungen zur neuen DEL-Spielzeit

Artikel anhören Neuss. (DEL.org/EM) Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) steht vor ihrer 30. Saison. Wie in fast jedem Jahr gibt es auch zur neuen...

Neuss. (DEL.org/EM) Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) steht vor ihrer 30. Saison.

Wie in fast jedem Jahr gibt es auch zur neuen Saison einige Regelanpassungen. Diese halten sich in diesem Jahr aber sehr überschaubar im kleinen Rahmen.

Die Liga hat heute das neue und überarbeitete Regelbuch für die Spielzeit veröffentlicht.

Hier sind die wichtigsten Anpassungen:

Regel 18.5 Spielverzögerung

Die Schiedsrichter haben ab der Saison 2023/24 in der PENNY DEL die Möglichkeit, eine ausgesprochene Strafe wegen Spielverzögerung nach Verstoß gegen Regel 63.2.III (Herausschießen des Pucks über das Schutzglas aus der Verteidigungszone) per Videobeweis zu überprüfen und im Anschluss die Strafe zu bestätigen oder gegebenenfalls zu annullieren.

Regel 19 Zusammenfallende Strafen

Wenn Spieler beider Teams in einem Unterbruch eine Kleine Strafe erhielten, wurden diese gegeneinander aufgehoben und die Strafen kamen nicht in die Uhr. Die einzige Ausnahme war, wenn zu diesem Zeitpunkt mit Fünf gegen Fünf gespielt wurde. Hier ging es dann mit vier Feldspielern auf beiden Seiten weiter. Diese Ausnahme wird es ab der Saison 2023/24 nicht mehr geben. Auch in diesem Fall kommen die Strafen nicht mehr in die Uhr.

Regel 20.6 Videobeweis bei Großen Strafen

Hat ein Schiedsrichter eine Große Strafe per Videobeweis überprüft, konnte er die Strafe nur bestätigen oder diese reduzieren. Selbst dann, wenn nach Ansicht der Bilder kein Foul vorlag, musste zwingend eine Kleine Strafe gegeben werden. Dies war nicht logisch und die Regel wurde entsprechend angepasst. Schiedsrichter haben ab der Saison 2023/24 die Möglichkeit, eine Große Strafe nach Videobeweis zu annullieren.

Regel 21 Matchstrafe (Abschaffung)

Die Matchstrafe wird in der PENNY DEL nicht mehr ausgesprochen und durch die Große Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe ersetzt. Sämtliche Große Strafen werden im Anschluss vom Disziplinarausschuss der PENNY DEL überprüft und gegebenenfalls mit weiteren Strafen sanktioniert.

