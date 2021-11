Noch ein StÃ¼rmer fÃ¼r den WÃ¶lfe-Kader

Bruneck. (PM HCP) Nur wenige Tage nachdem die Wölfe mit Greg Carey – anstelle von Brad Morrison – einen neuen Stürmer bekannt gegeben haben,...

Bruneck. (PM HCP) Nur wenige Tage nachdem die Wölfe mit Greg Carey – anstelle von Brad Morrison – einen neuen Stürmer bekannt gegeben haben, gibt es einen weiteren Zugang zu vermelden.

Diesmal wird ein Stürmer in den Kader aufgenommen, der bereits Erfahrung in der ICE Hockey League hat.

Max Gerlach hat die letzte Saison bei den Innsbrucker Haien gespielt und dabei 36 Punkte in 48 Spielen gesammelt. Der Mittelstürmer ist 23 Jahre jung, hat seine Juniorenkarriere in der WHL verbracht und den Sprung nach Europa bereits mit 21 Jahren gewagt. Dort führte Gerlach den Sturm der Ticino Rockets (NLB), agierte zudem als Leihspieler von Ambri Piotta in der Champions Hockey League, und erspielte sich den Vertrag bei Innsbruck (2020/21). Im Sommer 2021 folgte der Sprung in die „Allsvenskan“ zu AIK Stockholm. Dort hinderte eine Ende August zugezogene Verletzung einen erfolgreichen Saisonverlauf für den US-Amerikaner aus dem Bundesstaat Minnesota.

Nun die Rückkehr in die Liga, diesmal südlich des Brenners. Max Gerlach wird ehestmöglich in die Rienzstadt kommen und sich dem Team anschließen. Mit der „Dreifach-Heimspiel“ – Woche gegen Graz (16.11.), Bozen (19.11.) und Fehervar (20.11.) wollen Armin Hofer & Co. die (Aufhol-)Jagd nach den Playoff-Plätzen starten. Es soll ein „heißer“ Winter rund um die „Intercable Arena“ werden!