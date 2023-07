NHL-Erfahrung fÃ¼r den LÃ¶wen-Sturm: Frankfurt vergibt die neunte Importlizenz

Artikel anhören Frankfurt. (PM Löwen) Noch ist Sommer – aber Schritt für Schritt geht es unaufhaltsam auf die neue PENNY DEL-Eiszeit 2023/2024 zu. Die...

Frankfurt. (PM Löwen) Noch ist Sommer – aber Schritt für Schritt geht es unaufhaltsam auf die neue PENNY DEL-Eiszeit 2023/2024 zu.

Die Blicke aller Fans sowie Clubs richten sich wieder auf den mit Spannung erwarteten Auftakt zur neuen Spielzeit. Einen Eindruck von der ohrenbetäubenden Stimmung in der Eissporthalle Frankfurt wird sich der kanadische Neuzugang dann auch direkt am Freitag, den 15.09.2023 machen können, wenn das Löwe-Rudel beim ersten Punktspiel vor heimischem Publikum gegen die Konkurrenz aus Iserlohn antritt!

Die neunte Frankfurter Kontingentspielerposition geht an den kanadischen Routinier Joseph Cramarossa.

Löwen-Sportdirektor, Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Joe Cramarossa einen Spieler zu verpflichten, der vor allem in Nordamerika sehr erfahren, gleichzeitig, aber sehr hungrig darauf ist, sich in Europa neu zu beweisen und zu zeigen, dass er – im Gesamtpaket – ein Spitzenspieler in der DEL sein kann. Joe ist vom Potenzial her ein sehr variabler Spieler. Neben seiner großen Stärke, des sogenannten harten Arbeiters, wodurch er immer wieder zu Einsätzen in der NHL kam und weswegen er sicherlich als Vorbild, vor allem auch für die jüngeren Spieler in unserem Kader, dienen kann, bringt Joe die spielerische Klasse mit, um ein Top 6-Stürmer in der DEL zu werden. Außerdem ist Joe sicherlich jederzeit bereit und in der Lage, wenn nötig, in sinnvollem Maße für seine Teamkollegen einzustehen und die notwendige, faire Härte ins Spiel zu bringen.“

Joseph Cramarossa: „Ich freue mich sehr, in dieser Saison bei den Löwen Frankfurt zu spielen. Nachdem ich mit Franz und Matti gesprochen habe, glaube ich, dass das Team einiges, auch Großartiges, erreichen kann, und ich bin dankbar, dass sie mich als ein Teil dieses Puzzles sehen. Frankfurt ist eine tolle Stadt, ich habe die Fans und die Atmosphäre in der Arena schon aus erster Hand erlebt. Ich freue mich jetzt darauf, diese Erfahrung nun auch auf der Heimseite, als Teil der Löwen, zu machen.“

Der heute 30-jährige Kanadier wurde im NHL-Drafts 2011 von den Anaheim Ducks in der dritten Runde an 65. Stelle gedraftet. In seiner Karriere bestritt Cramarossa, neben 427 Spielen im Trikot der AHL-Clubs Norfolk Admirals, San Diego Gulls, Stockton Heat, Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Rockford IceHogs und Iowa Wild, auch insgesamt 68 Spiele für die NHL-Franchises Anaheim Ducks, Vancouver Canucks sowie Minnesota Wild. Im Januar 2023 wechselte der 1,85 m große und 86 kg schwere Angreifer, der bis dahin ausschließlich in Nordamerika gespielt hatte, dann aus der Organisation der Minnesota Wild in die PENNY DEL zu den Adlern Mannheim, bei denen er in den verbleibenden 15 Hauptrundenspielen sowie in sieben Playoff-Begegnungen insgesamt neun Scorer-Punkte erzielen konnte. Nach diesem ersten Einsatz in Europa entschied sich der Linksschütze, der kanadische Härte ebenso wie einige andere Eishockey-Qualitäten mitbringt, in der PENNY DEL zu bleiben und bei den Löwen Frankfurt seine neue sportliche Herausforderung zu suchen.

