Neuzugang: David Hornak wird ein FlÃ¶ÃŸer

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck hat den slowakischen Stürmer David Hornak verpflichtet.

Der 28-Jährige stammt aus der Eishockeyhochburg Trencin und hat schon einiges erlebt: In seiner Vita stehen neben seinen Vereinen in der Heimat (Dukla Trencin, Slovan Bratislava und Povazska Bystrica) Stationen in der US-amerikanischen Liga WSHL bei den Phoenix Knights und Arizona Redhawks. In Schweden spielte er in der vierten Liga bei Viking HC. Danach kam er nach Deutschland und war für die Vereine ESV Burgau, ESC Kempten, ESC Haßfurt und EHC Bayreuth aktiv. Zuletzt spielte er beim EHC Schaffhausen in der vierten Liga der Schweiz. David Hornak wird beim ERC mit der Trikotnummer 51 auflaufen.

Vorsitzender Manfred Sitter: „Wir haben eine klare Vorstellung, welcher Spielertyp uns jetzt weiterhelfen wird. David entspricht diesem Profil, er ist ein begnadeter Schlittschuhläufer und technisch sehr stark. Mit seiner Erfahrung, insbesondere auch in der Landesliga, kann er uns sofort weiterhelfen und eine Führungsrolle einnehmen. Wir rechnen damit, dass wir bis zum Wochenende die Spielberechtigung für David erhalten werden. Er wird Silvester in seiner Heimatstadt mit seiner Familie feiern und danach nach Lechbruck zurückkehren. Ob er bereits am Sonntag gegen den EV Pfronten spielen wird oder erst gegen die Wanderers Germering am 06.01.2022 entscheiden wir in aller Ruhe.“