Neunzehn Jahre spÃ¤ter: CasinoSchublade – Spezialist fÃ¼r die Sportwetten im Online Casino

Das Interview mit Viktor Sauer, Chefredakteur von CasinoSchublade, und eingefleischter Hockey-Fan, behandelt Fragen zur allgemeinen Situation der Online Casino- und Sportwetten-Branche in Deutschland.

Mit 19 Jahren Erfahrung, kann er Ihnen wie kein anderer, die Verbindung von Sportwetten & Online-Casino erklären, denn er hat nicht nur die Branche im Blick, sondern spielt auch selbst gern ab und zu ein Spielchen oder platziert online eine Wette. Er plaudert über seine Karamba Casino Erfahrung, die zuerst auf der Casino-Spielebene war und die sich dann auf Sportwetten ausgebreitet hat. Er empfiehlt dieses Casino, da ist absolut vertrauenswürdig und sicher ist, genauso wie die anderen Webseiten, die auf casinoschublade.com empfohlen werden.

Viktor Sauer analysiert den Aufstieg der Online Casino Branche in Deutschland und wie Sportwetten zu einem untrennbaren Bestandteil des Glücksspiels in Deutschland wurden, besonders in diesem Jahr, während der Pandemie.

Eishockey-Magazin: Als Chefredakteur erzählen Sie bitte über CasinoSchublade? Können Sie uns etwas über Ihre Arbeit/ Ihren Beitrag erzählen?

Viktor: Casinoschublade.com stellt die besten Online Casinos 2020 vor. Casino-Bewertungen sind relevant und wir sorgen dafür, dass der Ratgeber für jeden Interessierten an der Gaming Branche nützlich ist. Dieser Casino-Ratgeber weist immer auf die Seriosität hin – die vorgestellten Casinos sind ausnahmslos seriös und verlässlich. Man könnte sagen, das ist das ganz Besondere an unserer Arbeit. Wir möchten, dass Spieler nur die besten und sichersten Casinos in Deutschland online besuchen.

Außerdem ist casinoschublade.com sehr besorgt um sein Publikum und möchte nicht, dass es in ein unverantwortliches Spiel verfällt. Unvernünftige Zocker verlieren ihr Geld in Online Casinos, sowohl beim Spielen als auch bei Sportwetten. Verbraucher spielen immer mehr Online Spiele auf Smartphones. Entsprechende Verfügbarkeit leitet den Spieler zu sozialen Casinos. Hier kommt es immer öfter vor, dass sich die Spieler zu verantwortungslosem Spielen verleiten lassen. Deshalb ist es so wichtig, den Kunden zu helfen, gute Casinos mit einem hervorragenden Ruf auszuwählen, die die Spieler vor möglichen Risiken warnen und ein System von Grenzen und Kontrolle implementiert haben.

Casinoschublade veröffentlicht nützliche Ratschläge und Tipps in dieser Hinsicht. Der Spieler spielt zwar mit Echtgeld, gewinnt jedoch auch dementsprechend echtes Geld. I in sozialen Spielen geht darum, wer mehr Spielmünzen sammelt, die auch gekauft werden können. Ich wache darüber, dass unsere Nutzer auf dem verantwortlichen Pfad bleiben und nicht gefährdet spielen.

Eishockey-Magazin: Online Casino oder Sportwetten? Was ist Ihre persönlich Vorliebe und weshalb?

Viktor: Ich bin ein Sportwetten Fan, wie sie eventuell schon gemerkt haben. Ich gehe auch gerne zu Sport-Events, besonders zu Eishockey-Spielen, was für mich ein guter Ausgleich zu einem anstrengenden Bürotag ist. Sportwetten online werden immer bedeutender, da es einfach praktischer ist, von zu Hause oder vom Büro aus schnell eine Wette zu platzieren. Jedoch die Aufregung, direkt beim Spiel dabei zu sein und zu sehen ob die Wette nun auch aufgeht, das kann ich mit keinem Casino-Spiel vergleichen. Es gibt bestimmt Personen, die beides gerne mögen, diese müssen jedoch auch mehr Zeit zur Verfügung haben als ich. Aus diesem Grund bin ich ein Sportwetten Mensch.

Eishockey-Magazin: Sie sind also Hockey-Fan… haben Sie bereits Karten fürs DEL Winter Game 2021 gekauft?

Viktor: Wir mussten auf Sportveranstaltungen verzichten, wegen der COVID-19- Krise, aber es ist Land in Sicht. So langsam werden wieder Sportveranstaltung geplant und so auch das DEL Winterspiel 2021. Ich habe natürlich schon meine Eintrittskarten für Samstag, den 09. Januar 2021, gesichert. Das ist ein Event, zu dem ich immer gehe und ich kann es gar nicht erwarten, endlich wieder den Thrill des echten Eishockey-Spiels zu fühlen. Das DEL Winter Game 2021 ist DAS Eishockey-Event der Superlative und beginnt mit einem tollen Kampf: Die Kölner Haie werden im RheinEnergieSTADION auf die Adler Mannheim treffen. Das ist ein echter Klassiker, den ich mir bestimmt nicht entgehen lassen werde. So fängt das nächste Jahr richtig gut an!

Eishockey-Magazin: Wie wirkte sich das Pandemie in diesem Zusammenhang auf die Spieleindustrie und insbesondere auf Ihre Webseite aus? Was ist mit Sportwetten?

Viktor: Unsere Seite hat den Wandel in der Glücksspielindustrie genau bemerken können. Die Nachfrage am Online Gaming ist während der Krise gestiegen und wir glauben, dass auch nach der Quarantäne, das vermehrte Spielverhalten online beibehalten werden wird, da es einfach viel praktischer ist, von zu Hause oder unterwegs aus zu spielen.

Da wir nur vertrauenswürdige Casinos listen, gehen wir davon aus, dass diese Casinos ein Wachstum verzeichnet haben, wie es bei 888 Casino der Fall ist. Unsere Bedeutung in der Glückspielindustrie wird immer grösser, da viele betrügerische Online Casinos während der Pandemie wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Unsere Service ist wichtig, da sich Spieler darauf verlassen können, in lizenzierten und sicheren Casinos zu spielen, wenn sie unsere Vorschläge beachten.

Online Casinos, wie das 888Casino, die auch Sportwetten beinhalten, haben ihren Weg zum Wachstum gesichert. Während der Pandemie ist virtueller Sport beliebt geworden, da physische Sportveranstaltung abgesagt wurden. Die Sportwette ist zu einem bedeutenden Teil jedes guten Online Casinos geworden, was das Wachstum vieler Seiten erklärt, die bei uns aufgeführt werden.

Eishockey-Magazin: Zurück zum Hauptthema. Wenn Sie ein bekanntes Online Casino, wie Karamba betreten, wird es immer die Kategorie Sportwetten geben. Warum ist das so?

Viktor: Die Menschen verbringen heute mehr Stunden an ihrem Computer als jemals zuvor. Die Möglichkeit, mitten am Tag eine Pause einzulegen, um ein paar Spiele zu spielen oder ein paar Wetten abzuschließen, ist für viele eine äußerst attraktive Option.

Ich habe auch einfach keine Zeit, um in ein Casino zu reisen, oder das Wettbüro aufzusuchen. Unternehmen wie LeoVegas haben Online-Wetten für Erwachsene auf der ganzen Welt zugänglich gemacht und lassen sie spielen, wann immer sie Lust dazu haben. Und ich mag besonders, dass man Eishockey-Spiele auf der ganzen Welt verfolgen kann.

Online Casinos können sich über einen neuen Kundenstamm freuen, der während der Pandemie das Online-Wetten entdeckt hat und sich über die zusätzlichen Einkünfte in Millionenhöhe freuen. Sportwetten und Online Casinospiele werden an einem Ort angeboten.

Eishockey-Magazin: Wie hat sich der Online-Glücksspielmarkt in Deutschland in den letzten 10 Jahren verändert?

Viktor: Zuerst gab es nur ein paar Casinolizenzen in Schleswig-Holstein, die aber letztes Jahr abgelaufen sind. Seitdem diskutieren die Bundesländer untereinander welche Gesetze sie für Casino Spiele und Sportwetten einführen sollen. Besonders wird darauf geachtet, dass Geldwäsche und gefährdetes Spielen verhindert werden. Der neue Glücksspiel Staatsvertrag soll am 1. Juli 2021 inkrafttreten.

Der Inhalt des neuen Staatsvertrages ist noch nicht klar, und es gibt viel Polemik darüber, ob das neue Gesetz Online Casinos beschränken wird. Im Moment gibt es auf jeden Fall kein Problem, als deutscher Spieler in einem internationalen Online Casino Spiel- oder Sportwetten zu platzieren. Casinoschublade.com wird Ihnen immer helfen, auf der legalen Seite zu bleiben und in sicheren Online Casinos- oder Wettstätten zu spielen.

Eishockey-Magazin: Warum könnte 2020 ein „entscheidendes Jahr“ für die Online Casinos und Sportwetten in Deutschland sein?

Viktor: Im Jahr 2020 muss der 4. Glücksspiel-Staatsvertrag verfasst werden, damit er 2021verabschiedet und inkrafttreten kann.

Bis jetzt war 2020 ein wirklich entscheidendes Jahr für die Online Casino- und Sportwetten-Branche, da Maßnahmen während der Krise viele neue Kunden dazu geführt haben, ein Online Casino zu besuchen und mit dem Spielen zu beginnen oder eine Wette zu platzieren. Diese Gewohnheiten werden nach der Quarantäne zwar etwas zurückgehen, es ist aber zu erwarten, dass ein genereller Aufschwung am Ende 2020 zu verzeichnen ist, der Online Casinos einen großen Gewinn bringen wird.

Eishockey-Magazin: Was glauben Sie, was die Zukunft für Online-Casinos und Wetten bringen wird? Prognosen zu Geschäft und Trends

Viktor: 2020 und 2021 werden einen starken wachsenden Trend verzeichnen. Kunden von Online Casinos haben sich an die Bequemlichkeit gewöhnt, immer und überall schnell ein Spielchen zu spielen oder eine Wette zu platzieren. Neue Technologien wie Virtuelle Realität (Online Casinos können ein authentisches Spielerlebnis vermitteln), oder Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen, ziehen immer mehr neues, junges Publikum auf die Gaming-Webseiten.

Fazit

Viktor Sauer, Chefredakteur bei CasinoSchublade, hat offen über seine Vorstellungen gesprochen und uns klarmachen können, wie wichtig die Online Casino- und Wettbranche in Deutschland geworden ist und wie sehr sie einen Aufschwung während der Krise erleben konnte. Es ist zu erwarten, dass diese Tendenz auch weiterhin bestehen bleibt, da sich Kunden online wohler beim Spielen und Wetten fühlen als in physischen Casinos und Wettbüros.

