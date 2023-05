Neuer Eispiraten-Goalie: Deutsch-Russe kommt von den KÃ¶lner Haien nach Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können den ersten Neuzugang für die DEL2-Saison 2023/24 vermelden. Oleg Shilin wechselt von den Kölner Haien zu den...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können den ersten Neuzugang für die DEL2-Saison 2023/24 vermelden.

Oleg Shilin wechselt von den Kölner Haien zu den Westsachsen und wird gemeinsam mit Christian Schneider künftig das Torhüterduo des Eishockey-Zweitligisten bilden. Der 32-jährige Deutsch-Russe nimmt somit den Platz von Ilya Sharipov ein, der die Eispiraten nach einer Spielzeit wieder verlässt.

Oleg Shilin, der am 5. April 1991 im russischen Omsk geboren wurde, verbrachte den Großteil seiner Karriere in Russland und stand dort von 2007 bis 2019 im Aufgebot der Jugend- und Profimannschaft von Avangard Omsk. Für diese bestritt er insgesamt 33 Spiele in der KHL, dem russischen Oberhaus. Darüber hinaus kam der Linksfänger 149 Mal in der zweitklassigen MHL zum Einsatz. Nach einer Saison in Kasachstan und zwei weiteren Zwischenstopps in Russland, wechselte Shilin 2021 zu den Krefeld Pinguinen und im vergangenen Sommer schließlich zu den Kölner Haien. In der DEL machte der Torhüter in seinen 42 Partien mit beeindruckenden Paraden auf sich aufmerksam und soll dies jetzt auch in Crimmitschau tun. Bei den Eispiraten wird er künftig die Trikotnummer 90 tragen.

Oleg Shilin ersetzt somit Ilya Sharipov, der die Eispiraten nach nur einer Saison wieder verlassen wird. Sharipov bestritt 51 Spiele im Trikot der Westsachsen und entwickelte sich schnell zum absoluten Leistungsträger und sicheren Rückhalt für die Crimmitschauer. Der Deutsch-Russe sucht nun aber eine neue Herausforderung.

„Nachdem feststand, dass uns ‚Shari‘ aus privaten Gründen wieder verlassen wird, haben wir uns auf die Suche nach einem adäquaten Ersatz gemacht – die Teilnahme an der Playdown-Runde kam uns bei der Suche natürlich erschwerend dazu. Mit Oleg sind wir schließlich dennoch fündig geworden“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: –

Angriff: Scott Feser, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble

1262 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.