Neuer Ã„rger um das Freiburger Eisstadion

Freiburg. (PM EHCF) Der Vorstand des EHC Freiburg e.V. über die aktuelle Situation der Echte Helden Arena.

Wie kam es zur Kündigung des Mietvertrages mit der Stadt Freiburg über die Echte Helden Arena?

Nach dem Mietvertrag zwischen der Stadt und dem EHC Freiburg trägt der EHC u.a. die gesamten Energiekosten der Halle und bekommt von der Stadt einen Zuschuss. Wenn im August Eis bereitet wird, sind diese Energiekosten regelmäßig sehr hoch. Wir mussten dann aber feststellen, dass sie im September und Oktober nicht zurückgegangen sind, sondern dramatisch hoch geblieben sind.

Wir haben vom Energieversorger Badenova erfahren, dass dies an den enorm gestiegenen Marktpreisen liegt, die von äußeren Faktoren wie z.B. CO2-Bepreisung, Nordstream 2 usw. beeinflusst werden. Badenova hat uns gesagt, dass diese Preise in den nächsten Monaten jedenfalls nicht entscheidend zurückgehen werden. Daraus konnten wir eine Mehrbelastung von rund 100.000 € bis Saisonende hochrechnen.

Wir haben sofort den Kontakt zum Sportamt der Stadt Freiburg gesucht und darauf hingewiesen, dass wir diese Mehrbelastung nicht stemmen können. Von dort wurde aber keine Hilfe in Aussicht gestellt, sondern wir wurden auf den nächsten Doppelhaushalt verwiesen. Dadurch gerieten wir unter enormen Zeitdruck. Der Mietvertrag mit der Stadt sieht nämlich nur eine einzige Kündigungsmöglichkeit vor, den 30.11. eines jeden Jahres. Wir haben uns deshalb im Interesse des Vereins entschlossen, den Vertrag zu kündigen.

Wie hat die Stadt darauf reagiert?

Die Stadt war irritiert und hat uns sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie von uns erwartet hätte, dass wir zunächst das Gespräch mit den Verantwortlichen der Stadt suchen. Diese Reaktion können wir subjektiv durchaus verstehen.

Wie könnte eine für den EHC befriedigende Lösung aussehen?

Der EHC ist der einzige Verein der Stadt Freiburg, der ein städtisches Gebäude in dieser Dimension und mit diesen hohen Energiekosten auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko betreibt. Eine gute Lösung wäre daher, wenn dieses Risiko der letztlich unkalkulierbaren Energiekosten für Verein zumindest weitgehend abgefedert würde. Die Echte Helden Arena ist die am meisten genutzte Breitensporteinrichtung in Freiburg. Wir sind daher zuversichtlich, eine für alle Beteiligten verträgliche Lösung in naher Zukunft zu finden.