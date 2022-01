Nature Boyz starten erfolgreich in Abstiegsrunde

Forst. (PM SCF) Am Freitag Abend begann für die beiden Landesligisten Forst und Bad Wörishofen der Start in die Abstiegsrunde im Eisstadion Bad Wörishofen....

Nach einer spannenden Partie hatten die Nature Boyz das bessere Ende für sich und gewannen verdient mit 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).

Nach langer Zeit konnte das Trainerduo Dallmayr/Kirschner fast aus den Vollen schöpfen, denn wichtige Spieler kehrten nach längerer Pause wieder in den Spielbetrieb zurück. Das Spiel begann mit einem Schuß auf Markus Kieslichs Tor nach gerade mal 6 gespielten Sekunden. Die Hausherren begannen sehr furios und bestürmten das Forster Gehäuse. Bereits in der 3. Spielminute feierten die Einheimischen die 1:0-Führung in Überzahl. Die Gäste begannen jetzt, sich gegen die Hausherren entsprechend zu wehren und setzten diese Unter Druck. In der 10. Spielminute war es Tobias Zimmert, der mit seinem 1. Saisontreffer zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich einschoß. Die Gäste feuerten sich jetzt gegenseitig an, die Torchancen häuften sich, doch ließen die Stürmer gute Einschußmöglichkeiten aus, oder die Torhüter reagierten entsprechend. Mit dem 1:1 wurden die Seiten gewechselt.

Im Mitteldrittel schenkten sich beide Mannschaften nichts, sie suchten ihr Heil in der Offensive. Zunächst hatten die Wölfe mehrere Einschußmöglichkeiten, doch Markus Kieslich hatte einen guten Tag erwischt. In der 28. Minute war es Elias Breidenbach, der seine Fahnen mit 1:2 in Führung schoß. Nach am nächsten Treffer waren die Gäste, doch mit Glück konnte Kumru im Wörishofer Kasten klären. In der 36. Minute glichen die Wölfe zum 2:2 aus, doch eine Minute später stellte Bastian Grundner in der 37. Minute die Ein-Tore-Führung wieder her. Mit 2:3 wurden zum letzten mal die Seiten gewechselt.

Am Auftreten der Wölfe war erkennbar, dass sie sich noch nicht geschlagen geben, denn sie begannen das Spiel wieder sehr offensiv. Die Aktivität zahlte sich aus, denn in der 43. Minute zogen sie durch Horky wieder gleich, es stand 3:3, das Spiel lebte von der Spannung und Dynamik. Forst verzeichnete jetzt einen leichten Feldvorteil, die Hausherren waren durch diverse Einzelaktionen gefährlich. In der 52. Minute waren die Nature Boyz wieder in Überzahl, dies nutzte wiederum Bastian Grundner zur erneuten 3:4-Führung aus. Vorausgegangen war eine energische und starke Einzelleistung von Daniel Anderl. Die Hausherren bestürmten jetzt das Forster Gehäuse, doch mit Glück und Können reagierte Markus Kieslich in einigen heiklen Situationen bravourös.

In der letzten Spielminute kam ein 6. Feldspieler auf Wörishofer Seite für den Torhüter. Diese Maßnahme ging für die Hausherren nach hinten los, denn der erste Schuß auf das leere Tor ging noch knapp daneben, auch der zweite verfehlte das Tor, den Tobias Zimmert abgab. Jedoch reagierte Sebastian Sutter am schnellsten und schob den Abpraller ins verwaist Tor zum 3:5-Endstand. Durch diesen Sieg ist die Mannschaft erfolgreich in die Abstiegsrunde gestartet und kann am Sonntag zu Hause gegen die SG Schliersee / Miesbach 1b nachlegen und vorzeitig den Grundstein zum vorzeitigen Klassenerhalt legen.

Statistik:

1:0 (02:47) Schmidt (Telesz, Walther) 5 – 4

1:1 (09:35) Zimmert (Fend, Schattmaier)

1:2 (27:25) Breidenbach (Sutter, Mühlegger)

2:2 (35:01) Walther (Münch, Heckelsmüller)

2:3 (36:10) Grundner (Mooslechner, Sutter)

3:3 (42:49) Horky (Vycichlo, Schmidt) 5 – 4

3:4 (51:08) Grundner (Anderl, Kraus) 5 – 4

3:5 (59:57) Sutter (Zimmert) ENG

Strafzeiten:

Wölfe Wörishofen 12 Min.

Nature Boyz 14 Min.

Zuschauer: 38