Nature Boyz mit weiterer VerstÃ¤rkung

Forst. (PM SCF) Sportlicher Leiter Sepp Bachmeier kann mit der Vorstandschaft einen weiteren Neuzugang im Eishockeyteam begrüßen, denn mit Sebastian Sutter wechselt ein junger, talentierter und starker Stürmer vom Bayernligisten EA Schongau zu den Forster.

Der in Peißenberg geborene Stürmer begann mit 6 Jahren beim Nachbarn EC Peiting mit dem Eishockey. Dort durchlief er den gesamten Nachwuchs. So spielte er in der Schülerbundesliga und später in der DNL2-Mannschaft der Peitinger. Zur Saison 2018/2019 wechselte er in den Seniorenbereich der EA Schongau in die Bayernliga. Dort schlug er prächtig ein, wie seine Statistik beweist. In den 37 Spielen erzielte er 24 Scorerpunkte, davon 11 Tore. Dass er trotz seiner Gefährlichkeit fair spielt, ergeben die nur 22 Strafminuten. Seine Ausbildung zum Polizeibeamten hinderte ihn an der einen oder anderen Trainingseinheit, deshalb war seine Bilanz in der letzten Saison nicht ganz so positiv.

Aufgrund seiner noch andauernden Ausbildung wechselt er jetzt zu den Nature Boyz, da der Trainingsaufwand und die Trainingszeiten besser mit seinem Beruf vereinbar ist. Nichts desto trotz hat er ein klares Ziel ausgegeben: Ich will in Forst alles geben, um mindestens Platz 5 mit der Mannschaft zu erreichen.

Die Vorstandschaft ist sehr froh, dass sich der 21-Jährige für die Nature Boyz entschieden hat und heißt ihn herzlich willkommen, mit dem Wunsch, dass er eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison spielen wird.