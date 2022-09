NÃ¤chste Hiobsbotschaft fÃ¼r die DEG: Headcoach Roger Hansson mit dem Covid19-Virus infiziert

Die Profis der Düsseldorfer EG müssen in den nächsten Tagen ohne ihren Headcoach auskommen. DEG-Trainer Roger Hansson hat sich am Spieltags-Eröffnungswochenende mit . Der...

Die Profis der Düsseldorfer EG müssen in den nächsten Tagen ohne ihren Headcoach auskommen.

DEG-Trainer Roger Hansson hat sich am Spieltags-Eröffnungswochenende mit .

Der 55-Jährige hatte zu Beginn leichte Symptome, ist inzwischen aber schon wieder auf dem Weg der Besserung. Ob er am Sonntag in Augsburg wieder an der Bande stehen kann, ist allerdings noch unklar.