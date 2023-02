Nachholspiel am Montag: Kassel Huskies behalten im Spitzenspiel die Oberhand

Kassel. (PM Huskies) Das Nachholspiel des 28. Spieltags. Beim Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren gewinnen die Kassel Huskies am Ende knapp mit 3:2. Schwere Beine sind...

Kassel. (PM Huskies) Das Nachholspiel des 28. Spieltags. Beim Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren gewinnen die Kassel Huskies am Ende knapp mit 3:2.

Schwere Beine sind den beiden Teams nach den Einsätzen am Tag zuvor definitiv nicht anzusehen – es geht direkt schwungvoll zur Sache. Für die Huskies beispielsweise durch Seigos Schuss nach 14 Sekunden oder durch Alec Ahlroth, der es zunächst über außen und einen folgenden Bauerntrick versucht. Daniel Fießinger im Joker-Tor lässt sich jedoch nicht überrumpeln. Auch nicht bei den folgenden Huskies-Möglichkeiten. Unnachahmlich lauert dann jedoch der schnelle Tristan Keck und vollendet schließlich durch die Beine des ESV-Goalies zum 0:1 (5.) Die Nordhessen sind daraufhin erstmal mit Defensivaufgaben gefordert. Zwei Unterzahlspiele unmittelbar hintereinander überstehen die Mannen von Bo Subr jedoch schadlos. In Gleichzahl zeigt der Spitzenreiter dann seine Effizienz und trifft zum zweiten Mal zu – Goldhelm Tim McGauley setzt seinen Schuss unter die Latte zur Führung (13.). Beim zweiten Alleingang Kecks auf Fießinger, verhindert dieser das 0:3 aus Sicht des ESVK. Nun bekommen auch die Huskies mal eine Powerplaygelegenheit – im Gegenzug verpasst Kaufbeuren durch Schweiger den möglichen Anschlusstreffer. Im Tor der Huskies zeigt sich Jerry Kuhn auch in den folgenden gefährlichen Situationen der Gastgeber sicher. Was geht nach vorn für die Huskies? Da scheint das erste Mittel weiterhin das Tempo Tristan Kecks zu sein, der zum dritten Mal mit freier Bahn auf das ESVK-Tor zuläuft. Aber wieder rettet Fießinger. Anstatt des dritten ECK-Treffers, gibt es kurz vor Drittelende noch die dritte ECK-Strafzeit des Abends.

Die kritische Phase in Unterzahl zum Start in das zweite Drittel bleibt ohne Folgen für die Huskies, doch im fünf gegen fünf gelingt den Hausherren der Anschlusstreffer – Markus Lillich trifft vorbei an Kuhn zum 1:2 (23.). Es bleibt ein schwungvolles Spitzenspiel im Allgäu, welches daraufhin vor allem durch eines geprägt ist: Strafzeiten. Im vier gegen vier haben Arniel und Keck Abschlüsse für die Schlittenhunde. Darren Mieszkowski trifft den Pfosten. In Gleichzahl geht es im Mittelabschnitt jedenfalls nicht lange weiter – es folgt die nächste Strafzeit gegen Kassel. In dieser spielen sich Lowry und Weidner vor das Tor, verpassen jedoch den möglichen Shorthander. Weiterhin bleibt die Strafbank nicht lange unbesetzt, dieses Mal muss Ahlroth vom Eis. Und dann fällt auch der Ausgleich – Johannes Krauß trifft für die Buron Joker ins kurze Eck (40.)

Ohne Tim McGauley geht es in das Schlussdrittel. Der Goldhelm muss angeschlagen in der Kabine bleiben. Auch Joel Keussen verlässt in einer harten Partie frühzeitig das Eis. Es bleibt ein umkämpftes Topspiel, in welchem Steven Seigo für die Blau-Weißen die Latte trifft. Nach einer weiteren Unterzahlsituation scheitern die Huskies am Innenpfosten und spielen dann auch mal wieder im Powerplay. Dieses nutzt der Spitzenreiter in Person von Lois Spitzner, der den Schuss von Max Faber am Ende entscheidend abfälschte (55.) Kurz vor Schluss verpasst Tristan Keck den entscheidenden Empty-Net-Treffer, doch am Ende reicht es für die Huskies.

Mit dem zweiten Auswärtssieg innerhalb von zwei Tagen machen die Schlittenhunde den erfolgreichen Roadtrip perfekt und erwarten nun am kommenden Freitag die Eispiraten aus Crimmitschau in der Eissporthalle (19:30 Uhr).

Tore:

0:1 Keck (Mieszkowski, Seigo – 5. Min.)

0:2 McGauley (Lowry, Weidner – 13. Min.)

1:2 Lillich (Orendorz – 23. Min.)

2:2 Krauß (Appendino – 40.)

2:3 Spitzner (Schlenker, Faber – 55. Min.)

