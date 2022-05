Nach vier Jahren in DÃ¤nemark: Jari Pasanen ist zurÃ¼ck im deutschen Eishockey

Rosenheim. (PM Starbulls) Vier Wochen nach der Verabschiedung von John Sicinski steht nun der neue Trainer der Oberliga Mannschaft der Starbulls Rosenheim fest: Ab...

Lange haben sich die Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim Zeit gelassen, ehe sie den neuen Mann hinter der Bande präsentieren. Nun steht er fest. Mit dem Deutsch-Finnen Jari Pasanen kommt ein enorm erfahrener und renommierter Trainer an die Mangfall. Pasanen ist bei den Starbulls mit einem 2-Jahres Vertrag ausgestattet worden.

Zuletzt war Pasanen vier Jahre für den dänischen Erstligist Frederikshavn White Hawks, ehe er dort auf Grund einer Krankheit im familiären Umfeld um seine Vertragsauflösung gebeten hat. Zuvor war er insgesamt sechs Jahre für die Iserlohn Roosters aktiv, gut vier Jahre davon als Head Coach.

Entscheidung nicht leicht gemacht

„Nach dem Abgang von John haben wir eine Vielzahl an Bewerbungen erhalten. Natürlich gab es für uns einige Entscheidungskriterien, was für uns die Zahl der potenziellen Kandidaten verkleinert, die Entscheidung aber nicht leichter gemacht hat. Uns war es dabei unter anderem wichtig einen renommierten Trainer zu finden, der zugleich weiß, was ihn in der Oberliga erwartet.“, so Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Mit Pasanen sind die Verantwortlichen nun überzeugt den passenden Trainer dafür gefunden zu haben. Bucheli weiter zu Pasanen: „Die Vita von Jari liest sich natürlich großartig, insbesondere weil er immer lange Jahre für die jeweiligen Vereine tätig war. Positiv überrascht hat es uns, wie viel Jari über die Oberliga schon wusste und was auf ihn zukommt. Mit Jari haben wir einen Trainer gefunden, der zudem großen Wert auf die Athletik und die Kommunikation mit den Spielern legt. Zudem hat er das Standing auch mal schwere Entscheidungen zu treffen.“

Herausforderung gesucht und gefunden

„Zuletzt habe ich das Rosenheimer Eisstadion als Spieler 1997 gesehen. Die Ambitionen und Ziele von Rosenheim sind über die Grenzen bekannt. Als ich das Stadion und die Entwicklung des Vereins im Rahmen der Länderspiele wieder sehen durfte, wurden diese Ambitionen für mich mehr als unterstrichen – Rosenheim gehört nach oben. Natürlich kann man im Sport nichts versprechen. Aber dies ist eine Herausforderung und Aufgabe die ich gesucht und gefunden habe. Gemeinsam mit dem Verein möchte ich hier etwas aufbauen.“, so der neue Headcoach der Starbulls Jari Pasanen.