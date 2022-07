Nach sieben Spielzeiten: Scott Valentine verlässt die DEL

Bozen. (PM HCB) Sechster Baustein für die Bozner Defensivabteilung: der HCB Südtirol Alperia hat den Kanadier Scott Valentine für die Saison 2022/23 mit einem...

Bozen. (PM HCB) Sechster Baustein für die Bozner Defensivabteilung: der HCB Südtirol Alperia hat den Kanadier Scott Valentine für die Saison 2022/23 mit einem Vertrag ausgestattet.

Der 31-jährige, der die letzten sieben Saisonen in der DEL bei Augsburg tätig war, ist ein Two-Way Verteidiger, zuverlässig in der Defensive, der aber auch im Spielaufbau seine Stärken hat. Valentine ist ein körperlich robuster Spieler (185 cm x 100 kg) und besticht trotzdem durch seine Schnelligkeit.

Die Laufbahn

Er begann mit dem Eishockey wie üblich in den kanadischen Jugendmanschaften der OHL, wurde 2009 von den Anaheim Ducks gedraftet und debütierte 2011 in der AHL im Trikot der Milwaukee Admirals: dort verweilte er für drei Jahre und beendete seine Karriere in Nordamerika in der Saison 2014/15 zwischen den Texas Stars (AHL) und Idaho Steelheads (ECHL). 2015 übersiedelte er nach Europa in die DEL: nach einer Saison in Krefeld war er die anschließenden sieben Spielzeiten bei den Augsburger Panthers unter Vertrag, mit denen er auch die Champions Hockey League bestritten hat. In Deutschland brachte es Valentine auf 323 Einsätze und erzielte dabei insgesamt 84 Punkte.

„Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Bozen”, erklärt Valentine, „ich habe bereits Land und Leute anlässlich des Dolomiten Cup in Neumarkt schätzen gelernt. Viel wichtiger ist aber die Geschichte und die siegreiche Mentalität des HCB, an der ich auch Teil davon sein möchte: ich komme in die Talferstadt mit dem Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Meine letzten sieben Jahre in der DEL waren fantastisch, ich habe vieles für mich persönlich gelernt und möchte diese Erfahrung nun der Mannschaft zur Verfügung stellen. In diesen Jahren habe ich mehrere Freundschaftsspiele gegen Teams aus der ICEHL bestritten, dort spielen viele Freunde und Ex-Mannschaftskollegen, daher kenne ich das Niveau dieser Liga und weiß, dass dort ein schnelles und technisches Hockey gespielt wird und eben diese Eigenschaften möchte ich auch auf dem Eis verkörpern“. Für den neuen Verteidiger der Foxes sind die Saisonziele klar: „Siegen, aber zuvor müssen wir eine makellose Regular Season hinlegen: ich persönlich will mehr als 100% geben, aber dies gilt für uns alle, wenn wir hoch hinaus wollen. Ich möchte auf dem Eis und auch außerhalb ein Leader sein und alles dazu beitragen, um erfolgreich zu sein. Ich gehe in meine zwölfte Saison als Profi und habe folgende Botschaft für meine neuen Fans: ich will euch zeigen, wie wichtig es für mich ist, zu gewinnen und zwar als Mannschaft“.

„Scott ist ein weiterer körperlich robuster Spieler für unsere Verteidigung”, so charakterisiert ihn Coach Glen Hanlon, „er ist ein exzellenter Penalty Killer und schreckt vor niemandem zurück: er zeigt sein Gesicht und weiß was es heißt, sich in die Schussbahn zu werfen. Er wird nicht nur in dieser Disziplin eine Bank sein, sondern auch für die gesamte Mannschaft: er ist ein Teamplayer und passt daher vorzüglich in unsere Kabine“.