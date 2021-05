Nach der Niederlage gegen die USA: Bundestrainer Toni SÃ¶derholm und StÃ¼rmer Leo PfÃ¶derl schÃ¤tzen die Lage ein

Riga. (EM) Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach einer knappen Niederlage bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2021 weiterhin die Chance auf das WM-Viertelfinale. Gegen die USA verlor...

Riga. (EM) Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach einer knappen Niederlage bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2021 weiterhin die Chance auf das WM-Viertelfinale. Gegen die USA verlor das Team von Bundestrainer Toni Söderholm mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Damit kommt es morgen Abend (ab 19.00 Uhr) zum entscheidenden Duell um den Einzug in das WM-Viertelfinale gegen Gastgeber Lettland. Erstmals sind auch Fans in der Arena zugelassen. Bundestrainer Toni Söderholm und Stürmer Leo Pföderl schätzen die Lage ein.

Weitere Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Toni Söderholm: „Manchmal ist der Sport so und der Sieg kommt nicht sofort, obwohl das Leistungsniveau stimmt. Aber wir können sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen, die Mannschaft hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Der Spielplan kennen wir seit Monaten, wir wissen, dass das am Dienstag eine schöne Herausforderung ist und wir freuen uns, dass es zu so einem Spiel kommt. Es ist wichtig, dass wir von Null anfangen und die positiven Szenen mitnehmen, da waren spielerisch richtig gute Elemente dabei. Es ist auch schön für unsere Spieler und sie werden sich freuen, dass Zuschauer in der Halle sind.“

Kapitän Moritz Müller: „Alles in allem haben wir ein gutes Spiel gemacht gegen eine starke Nation. Am Ende hat vielleicht der letzte Zug zum Tor gefehlt. Unser Aufbauspiel war viel besser, wir konnten uns in der Offensive viel besser festsetzen. Das können wir für morgen mitnehmen. Wir haben bislang ein gutes Turnier gespielt und uns selbst in die Position gebracht, morgen mit einem Sieg das Viertelfinale klarzumachen. Wir stellen uns jetzt auf einen großen Fight gegen die Letten ein. Wir haben das hier schon mal gegen sie gemacht. Morgen machen wir das nochmal.“

Stürmer Marcel Noebels: „Wir haben uns heute gesteigert und hätten auch heute sicher mehr verdient. Insgesamt haben wir mehr Schüsse abgegeben, hätten aber noch häufiger vor deren Tor stehen müssen, um uns die zweite oder dritte Chance zu erarbeiten. Trotzdem haben wir viel Zeit in der Offensive verbracht, viele Zweikämpfe gewonnen und vieles richtig gemacht. Wir haken das Spiel jetzt schnell ab und bereiten uns auf das Endspiel um das Viertelfinale gegen den Gastgeber vor.“