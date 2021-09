MÃ¼nchens erste Saisonniederlage: Whitney beendet intensives Match in der Overtime fÃ¼r Iserlohn gegen Red Bulls

Iserlohn / München. (PM Red Bulls/MK) En mitreißendes und intensives Spiel zwischen den Iserlohn Roosters und dem EHC Red Bull München erlebten am Mittwochabend...

Das 2:1 nach Verlängerung (1:0|0:1|0:0|0:1) war die erste Niederlage der Münchner in der DEL-Saison 2021/22. Ortegas Führung für München, glich Bailey für die Roosters aus. In der Overtime sicherte Whitney nach genialer Vorarbeit von O´Connor den Sauerländern den zusatzpunkt.

Spielverlauf

Die Red Bulls zunächst besser und mit der frühen Führung: Der Puck landete nach mehreren Direktpässen vor dem Tor bei Ortega. Dieser veredelte den tollen Powerplay-Spielzug mit seinem fünften Saisontor (3. Minute). Iserlohn reagierte mit aggressivem Eishockey, die Gäste hielten dagegen. Es war ein schnelles Spiel mit tollen Chancen. Münchens Torhüter Danny aus den Birken entschärfte im ersten Drittel alle Abschlüsse der Roosters, sein Gegenüber Andreas Jenike rettete in der 19. Minute stark gegen Trevor Parkes (19.).

Hart umkämpft auch Drittel zwei: Don Jacksons Mannschaft startete schwungvoll und erspielte sich weitere Möglichkeiten, das Tor machten aber die Roosters. Casey Bailey stellte per Direktschuss in Überzahl auf 1:1 (31.). Die Red Bulls verpassten trotz schöner Kombinationen im Powerplay die schnelle Antwort.

In den letzten 20 Minuten verteidigten beide Teams kompakt. Die starken Torhüter aus den Birken und Jenike hatten weniger Arbeit als in den ersten beiden Dritteln. In der Schlussphase waren die Münchner näher dran am entscheidenden Treffer, Parkes hatte gleich mehrfach die Entscheidung auf dem Schläger, nach 60 Minuten blieb es aber beim 1:1. Die Verlängerung musste also die Entscheidung bringen.

In der dritten Minute der Overtime sicherte Iserlohns Stürmer Joe Whitney mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand den Roosters den Zusatzpunkt.

Endergebnis

Iserlohn Roosters gegen Red Bull München 2:1 n. V. (0:1|1:0|0:0|1:0)

Tore

0:1 | 02:50 | Austin Ortega

1:1 | 30:37 | Casey Bailey

2:1 | 62:12 | Joseph Whitney

Zuschauer: 2.778

So geht es weiter für München und Iserlohn

Kein Zeit zum Durchatmen haben die Iserlohn Roosters, die bereits am heutigen Donnerstag in Krefeld antreten werden. Sicher ist, dass für Andreas Jenike “Herausforderer” Hannibal Weitzmann nach seinem starken Auftritt in Augsburg wieder eine weitere Chance zwischen den Pfosten bekommen wird. Für Verteidiger Philip Riefers, der in Krefeld geboren wurde und dort seinen Lebensmittelpunkt hat, sind Spiele in Krefeld noch immer etwas Besonderes, wie er im Interview erklärte.

München empfängt am Freitag in eigener Halle die gut in die Saison gestartete Düsseldorfer EG.

Stimmen zum Spiel von Don Jackson, Brad Tapper und Philip Riefers

Trevor Parkes: „Wir haben hart dagegengehalten, unsere Chancen aber nicht genutzt.“

Joe Whitney bei MagentaSport: „Zum Glück ist mein Schuss reingegangen. Wir sind sehr glücklich mit dem Extrapunkt… Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen. Darauf werden wir aufbauen.“

Fotostrecke zum Spiel

