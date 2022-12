mÃ¼nchen.tv neuer Medienpartner der Red Bulls

München. (PM Red Bulls) münchen.tv ist ab sofort offizieller Medienpartner des dreimaligen deutschen Eishockeymeisters EHC Red Bull München. Das Medienunternehmen mit Sitz in der...

Das Medienunternehmen mit Sitz in der bayerischen Landeshauptstadt zeigt in Zukunft regelmäßig Kurzbeiträge zu zahlreichen Spielen der Red Bulls aus der Deutschen Eishockey Liga. Darüber hinaus präsentiert münchen.tv Woche für Woche Neuigkeiten rund um den Club, berichtet über Trainingseinheiten der Mannschaft und überträgt Interviews mit Spielern und Trainern. Das Medienunternehmen und der Eishockeyclub haben sich auf eine mehrjährige Partnerschaft verständigt.

Horst Rettig, Geschäftsführer münchen.tv: „Eishockey hat in München eine über 120-jährige Tradition und wird in Deutschland immer beliebter. Wir freuen uns, dass wir Partner des dreimaligen deutschen Meisters und bisher einzigen deutschen Finalisten der Eishockey-Champions-League sind. Mit der langfristigen Kooperation haben sowohl der EHC Red Bull München als auch wir die Möglichkeit, den Sport und die Spieler näher an die Fans zu bringen und gleichzeitig erweitern wir unser Portfolio. Eine absolute Win-Win-Situation für beide Seiten.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „münchen.tv ist der logische regionale TV-Partner für unseren Club. Gerade Medien mit regionaler Verankerung sind wichtig für uns. Wir werden in München und seiner Metropolregion den schönsten Sport der Welt noch tiefer in das Bewusstsein der vielen Sport-Begeisterten tragen.“

münchen.tv ist der Metropolsender für München und das Oberland und wird von der München Live TV Fernsehen GmbH & Co. KG betrieben. Insgesamt können 1,8 Millionen Personen das Programm von münchen.tv empfangen. Der Sender wird via Kabel, Satellit, DVB-T2 und IPTV täglich von über 200.000 Zuschauern gesehen.