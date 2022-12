Moy und Forrer bleiben bei den Lakers

Die SC Rapperswil-Jona Lakers bauen weiter am Team der Zukunft: Tyler Moy und Sandro Forrer bleiben am Obersee. Beide haben einen Vertrag für die...

Die SC Rapperswil-Jona Lakers bauen weiter am Team der Zukunft: Tyler Moy und Sandro Forrer bleiben am Obersee. Beide haben einen Vertrag für die Saison 2023/24 unterschrieben.

Für den SCRJ ist die Vertragsverlängerung mit Tyler Moy ein grosser Erfolg. Der 27-jährige Stürmer stiess kurz vor Saisonbeginn zu den Lakers und ist mit aktuell 24 Punkten bester Schweizer Skorer der Liga. Mit seinen Leistungen weckte Moy Begehrlichkeiten bei verschiedenen Vereinen. Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger setzte aber auf Kontinuität und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. «Die Unterschrift von Tyler ist ein weiteres starkes Zeichen für den Weg, den wir bei den Lakers eingeschlagen haben. Moy gefällt die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird und ist der Überzeugung, dass er sich zusammen mit dem Team weiter entwickeln kann», erklärt Janick Steinmann.

Ebenfalls für ein weiteres Jahr unterschrieben hat Sandro Forrer. Der 25-jährige Stürmer spielt in seiner vierten Saison bei den Lakers und hat sich in dieser Zeit kontinuierlich verbessert. Die letzte Saison war mit 19 Punkten seine statistisch beste, obwohl er mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Auch in die aktuelle Saison startete Forrer wegen einer Verletzung mit Verspätung, zeigt aber seither seinen Wert für die Mannschaft, meist an der Seite von Jeremy Wick und Nico Dünner.