Moskitos vermelden zwei VertragsverlÃ¤ngerungen

Essen. (PM Moskitos) Die Wohnbau Moskitos haben die Verträge mit zwei Angreifern verlängert.

Enrico Saccomani und Toni Lamers werden auch in der kommenden Saison am Westbahnhof spielen. In Saccomani hat der ESC seinen Topscorer aus der abgelaufenen Saison gebunden. Nach seinem Wechsel aus Freiburg nach Essen im Vorsommer lief der 25-Jährige 44-mal für die Moskitos auf. 23 Tore und 18 Vorlagen gelangen ihm. Saccomani hat einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. „Enrico hat sich auf Grund seiner Leistung in der vergangenen Spielzeit ohne Frage das Vertragsangebot verdient“, sagt Frank Petrozza, Chefcoach und Sportlicher Leiter des ESC.

„Er ist ein so wichUger Spieler für unser Team und es freut mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat.“

Mit Lamers bleibt ein waschechtes Eigengewächs des ESC an Bord. Der 19-Jährige stammt aus Essen und durchlief den Nachwuchs der Moskitos, ehe er im vergangenen Sommer ins Oberliga-Team hochgezogen wurde. Im Laufe der Saison entwickelte sich Lamers zu einem Leistungsträger. 34 Partien absolvierte er für den ESC. Kurz vor Ende der Hauptrunde belohnte er sich mit seinen ersten beiden Oberliga-Toren. Außerdem bereitete der Youngster acht Treffer vor.

Petrozza bezeichnet Lamers als „jungen, ehrgeizigen Spieler. Ich möchte mit ihm nun einen weiteren Schri‘ in seiner Entwicklung gehen und ihn fördern. Zukünbig soll er auch mehr Verantwortung übernehmen.“