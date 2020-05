Moskitos besetzen erste Kontingentstelle für Saison 2020/21

Essen. (PM Moskitos) Nachdem die Wohnbau Moskitos bereits sieben Spieler für die kommende Saison unter Vertrag nehmen konnten, haben sie nun auch die erste...

Essen. (PM Moskitos) Nachdem die Wohnbau Moskitos bereits sieben Spieler für die kommende Saison unter Vertrag nehmen konnten, haben sie nun auch die erste der beiden Kon=ngentstellen besetzt – und zwar mit Aaron McLeod.

Der 31 Jahre alte Stürmer aus Kanada hat seinen Vertrag verlängert.

Damit geht er in seine insgesamt fünJe Spielzeit für die Moskitos. McLeod spielte bereits zwischen 2013 und 2015 in Essen, ehe er zum Herner EV wechselte. Im Sommer 2018 kehrte der Angreifer zurück an den Westbahnhof. Nachdem McLeod in der Saison 2018/19 mit 75 Punkten der Topscorer des ESC war, verlief die vergangene Runde eher unglücklich für ihn. Eine Fußverletzung in der Vorrunde bremste ihn monatelang aus. So kam er insgesamt auf nur 31 Einsätze, in denen er 36 Punkte erzielte.

„Aaron ist ein Spieler, der immer 100 Prozent gibt. Seine Charakterstärke und seine Iden=fika=on mit den Moskitos beweist er vor allem dadurch, dass er das neue finanzielle Konzept des Vereins akzep=ert und unterstützt“, sagt Frank Petrozza, Chefcoach und Sportlicher Leiter des ESC, zu der Vertragsverlängerung.