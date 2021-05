„MÃ¶chte nach einer solchen Saison ohne Zuschauer und Fans nicht aufhÃ¶ren“ – Alex Barta bleibt der DEG erhalten

Düsseldorf. (PM DEG) This is Barta! Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Alexander Barta um ein weiteres Jahr verlängert. Der 38-jährige Stürmer wird...

Düsseldorf. (PM DEG) This is Barta! Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Alexander Barta um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 38-jährige Stürmer wird somit 2021/22 seine sechste Saison für die Rot-Gelben bestreiten. Darüber hinaus haben sich die Geschäftsführung und die Sportliche Leitung der DEG mit Barta darauf verständigt, dass der bisherige Kapitän nach seiner aktiven Karriere den sportlichen Bereich rund um Niki Mondt und das Trainerteam verstärken wird. Art und Ausgestaltung dieser Aufgabe werden in den kommenden Monaten noch erarbeitet.

Sportdirektor Niki Mondt: „Es ist toll, dass Alex uns als Kapitän der Mannschaft erhalten bleibt! Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung sind neben seinen immer noch sehr guten Leistungen auf dem Eis extrem wichtig für uns. Außerdem freue ich mich sehr, dass Alex auch nach der aktiven Karriere bei der DEG bleiben wird.“

Alex Barta: „Mir war schnell klar, dass ich nach einer solchen Saison ohne Zuschauer und Fans in den Hallen nicht aufhören möchte. Da ein Vereinswechsel für mich nicht in Frage kam, war es die logische Konsequenz, eine weitere Saison für die DEG zu spielen. Zudem freue ich mich über das in mich gesetzte Vertrauen für die Zeit nach meiner aktiven Spielerkarriere. Dem möchte ich unbedingt gerecht werden.“

Alex Barta war im Sommer 2016 zur DEG gewechselt. Seine vorherigen DEL-Stationen waren die Eisbären Berlin, die Hamburg Freezers, der EHC Red Bull München und der ERC Ingolstadt. Insgesamt hat er bislang 884 DEL-Spiele bestritten und dabei 217 Tore erzielt und 327 Vorlagen gegeben. In seinen bisherigen fünf Spielzeiten für die DEG kam der gebürtige Berliner bis heute auf 241 Spiele mit 71 Treffern und genau 100 Assists. Seit Sommer 2018 ist er auch Kapitän des Teams.

Wir freuen uns auf eine weitere Saison mit Alex Barta!

Folgende zwölf Spieler stehen für 2021/22 bereits fest (N = Neuzugang, K = Kontingentspieler): Torhüter: Hendrik Hane, Mirko Pantkowski. Verteidiger: Kyle Cumiskey (K), Bernhard Ebner, Marco Nowak, Marc Zanetti (K), Luca Zitterbart (N). Stürmer: Alex Barta, Tobi Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch, Victor Svensson (K). Weitere Kaderinformationen folgen in den nächsten Tagen.