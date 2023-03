„Mit die meiste Eiszeit und die besten Zweikampfwerte“ – Abwehrstratege Max Renner schlÃ¤gt nun bei den Augsburger Panthern seine Zelte auf

Augsburg. (PM Panther) Zweiter Neuzugang für die Augsburger Panther: Von den Bietigheim Steelers wechselt Verteidiger Maximilian Renner in die Fuggerstadt. In den letzten drei...

Augsburg. (PM Panther) Zweiter Neuzugang für die Augsburger Panther: Von den Bietigheim Steelers wechselt Verteidiger Maximilian Renner in die Fuggerstadt.

In den letzten drei Jahren stand Renner im Ellental unter Vertrag. Im Jahr 2021 gehörte der 31-jährige Verteidiger der Bietigheimer Aufstiegsmannschaft in die Deutsche Eishockey Liga an, auch die beiden vergangenen Spielzeiten trug der gebürtige Rosenheimer, der auch den kompletten Nachwuchs der Starbulls durchlief, das Trikot der Steelers in der PENNY DEL.

Insgesamt bestritt Renner für Bietigheim und Straubing 293 Spiele (acht Tore und 40 Assists) in der höchsten deutschen Spielklasse. Für seinen Heimatverein Rosenheim lief der 187 cm große und 92 kg Rechtsschütze zudem 180 Mal (10 Tore und 76 Assists) in der DEL2 auf. In Augsburg erhält er nun einen Vertrag, der sowohl für die PENNY DEL als auch für die DEL2 gilt.

„Die Augsburger Panther sind unverändert eine sehr gute Adresse im deutschen Eishockey. Egal in welcher Liga es für uns weitergeht, hier wird ein reizvolles Projekt gestartet. Gerne möchte ich ein Teil davon sein und bei Spielen im Curt-Frenzel-Stadion endlich für die Heimmannschaft auflaufen. Ich freue mich auf die neue Saison“, so Max Renner, der für die Panther mit der Nummer 58 auflaufen wird.

Christof Kreutzer fügt an: „Max Renner ist ein körperlich robuster Verteidiger, der seine Qualitäten in der DEL und DEL2 bereits unter Beweis gestellt hat. In Bietigheim zählte er in den vergangenen Jahren zu den Spielern mit der meisten Eiszeit und den besten Zweikampfwerten. Mit Max haben wir nun auch drei rechtsschießende Verteidiger im Kader, das gibt uns Trainern immer viele Optionen.“

