Mission Future – TryOut-Tag der Luchse Lauterbach

Lauterbach. (PM Luchse) Für alle die eine neue Herausforderung suchen – die sich im Senioren Eishockey beweisen wollen, gibt es die Möglichkeit diese Chance...

Lauterbach. (PM Luchse) Für alle die eine neue Herausforderung suchen – die sich im Senioren Eishockey beweisen wollen, gibt es die Möglichkeit diese Chance bei einem TryOut-Tag in Lauterbach zu nutzen.

Wie schon in den Jahren zuvor, steht auch in dieser Saison wieder Sommereis zur Vermietung in der EissportArena in Lauterbach zur Verfügung. Die Luchse nutzen die Möglichkeit des frühen Eises in der heimischen EissportArena um sich intensiv auf die neue Saison in der Regionalliga West vorzubereiten. Dazu zählt eben in dieser Saison auch das Tryout.

Neben der rein sportlichen Perspektive in einer starken Seniorenliga Fuss zu fassen und sich in einem starken Team zu etablieren, bieten wir auch andere wichtige Aspekte, die einen Wechsel in den Vogelsberg interessant machen. „Bei uns lässt sich Sport und Ausbildung perfekt miteinander verbinden. Es gibt eine Vielzahl an Ausbildungsberufen oder Möglichkeiten für ein Duales Studium. Auch für diesen Faktor spielen unsere Sponsoren eine wichtige Rolle“, berichtet Manfred Naumann, Abteilungsvorstand Senioren im EC Lauterbach.

Der „Mission Future“ – TryOut-Tag findet am 28. August ab 9.30 Uhr in der Eissport Arena Lauterbach statt.

Anmeldungen sind möglich unter sven.naumann@ec-lauterbach.de.