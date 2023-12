Miles MÃ¼ller fÃ¼r die nÃ¤chsten 3 Jahre in AmbrÃ¬

Artikel anhören Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des Centers Miles Müller für die nächsten drei Saisons bekannt zu...

Artikel anhören Artikel anhören

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des Centers Miles Müller für die nächsten drei Saisons bekannt zu geben.

Der bald 19-Jährige ist in der Bieler Juniorenabteilung grossgeworden und setzte seine Karriere in Kanada bei den Moncton Wildcats in der Quebec Major Junior Hockey League fort. In der kanadischen Jugendliga kam Miles in vier Saisons auf 172 Einsätze und erzielte dabei 32 Tore und 49 Assists.

Auf internationaler Ebene spielte Miles eine U20-Weltmeisterschaft für die Schweizer Nationalmannschaft und wurde kürzlich für die Vorbereitung auf die U20-Weltmeisterschaft, die ab dem 25. Dezember in Göteborg stattfindet, einberufen.

Der HCAP heisst Miles Müller herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für die Biancoblù.