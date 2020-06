Mighty Dogs verpflichten weiteren Verteidiger

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Die Mighty Dogs haben Verteidiger Pascal Kröber unter Vertrag genommen. Der 28-jährige wechselt vom Höchstadter EC aus der Oberliga-Süd an...

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Die Mighty Dogs haben Verteidiger Pascal Kröber unter Vertrag genommen. Der 28-jährige wechselt vom Höchstadter EC aus der Oberliga-Süd an den Main.

Pascal Kröber bringt die Erfahrung aus 21 Partien in der DEL 2 sowie 357 Oberliga-Einsätzen mit nach Schweinfurt. In der Oberliga erzielte der 1,96 Meter große Verteidiger insgesamt 87 Scorerpunkte.

„In den vergangenen Spielzeiten waren wir für Schweinfurter Verhältnisse in der eigenen Zone und insbesondere vor dem eigenen Tor deutlich zu weich. Mit Pascal stößt ein gute Portion Robustheit und Erfolgsmentalität zur Mannschaft, die wir für eine erfolgreichere Spielzeit sicherlich brauchen werden“, so Steffen Reiser über den ersten Neuzugang.

Blick in die Vergangenheit

Der mit einer guten Physis – 100 Kg bei 1,96 Meter Körpergröße – ausgestattete Verteidiger, wurde im Crimmitschauer Nachwuchs groß und schnürte ab der U18 seine Schlittschuhe, für den Krefelder EV, in der DNL. In der Saison 2011/12 schaffte Pascal Kröber den Sprung in die zweite Liga und absolvierte für die Lausitzer Füchse 21 Pflichtspiele. Nach den Oberliga-Stationen Jonsdorf, Leipzig, Sonthofen und Rostock schloss sich der Defensivspezialist in der vergangenen Saison dem EC Bad Kissingen an. Nach zwölf Partien für die Wölfe wechselte Pascal innerhalb der laufenden Saison zum Höchstadter EC.

Das Interview mit Pascal Kröber

Willkommen bei den Mighty Dogs, Pascal! Zu Beginn der letzten Saison noch ein Wolf gewesen, dann ging es durch bekannte Umstände zum Oberligisten der Höchstadt Alligators. Wie war für dich die letzte Saison?

Pascal Kröber: „Die letzte Saison war sehr verrückt. Die ständige Ungewissheit wie es weiter geht, wo man trainiert, wann man trainiert, all das war schon aufregend.“

Zur kommenden Saison wirst Du also das Trikot des ERV Schweinfurt tragen – wie kam es zum Kontakt und was hat Dich letztendlich überzeugt in Zukunft vor den Fans im Icedome zu spielen?

Pascal Kröber: „Ich wurde vom Verein kontaktiert und dann kam es zum Treffen mit guten Gesprächen. Letztendlich hat mich das Gesamtpaket überzeugt.“

Deine Stationen sind keine unbekannte in Schweinfurt: Crimmitschau, Sonthofen, Leipzig oder auch Rostock. Einige Fans können sich hier an große Spiele erinnern gegen diese Mannschaften. Welche Spiele sind dir in Erinnerung geblieben in deiner bisherigen Karriere?

Pascal Kröber: „Als wir mit Rostock die Playoffs 2019 gegen Landshut gespielt haben, kam es zum Familienduell gegen meinen Schwager, sowas erlebt man auch nicht alle Tage.“

Die Bayernliga wird kommende Saison mit ein paar neuen Mannschaften wie Amberg, Ulm, Kempten und Buchloe starten. Auf welche Partie wirst Du dich allgemein freuen?

Pascal Kröber: „Ich freue mich auf die Duelle im Allgäu, da ich dort viele bekannte Gesichter wieder treffe. Generell freue ich mich auf alle Duelle.“

Über die vergangenen zwei Saisons, der Mighty Dogs, sprechen wir lieber nicht. Wieso wird die kommende Bayernliga-Saison, die Saison für den ERV?

Pascal Kröber: „Da ich denke das wir eine schlagkräftige Truppe zusammen haben, die in jedem Spiel 100% und alles für den Erfolg gibt.“

Zum Abschluss deine Worte an die Fans:

Pascal Kröber: „Ich freue mich vor einer lautstarken Kulisse im Icedome zu spielen und mit euch viele Erfolge zu feiern. Bleibt alle gesund, wir sehen uns im Icedome.

Kurzsteckbrief

Geburtsdatum: 14.03.1992 in Gera, Deutschland

Alter: 28 Jahre

Nationalität: Deutschland

Rückennummer: 33

Größe: 1,96 Meter

Gewicht: 100 kg

Position: Verteidiger

Bisherige Vereine:

2005 bis 2009: ETC Crimmitschau U16/U18

2009 bis 2010: Krefelder EV U18

2011 bis 2013: Lausitzer Füchse / EHC Jonsdorfer Falken

2013 bis 2014: Icefighters Leipzig

2014 bis 2016: ERC Sonthofen

2016 bis 2019: Rostock Piranhas

2019 bis 2020: EC Bad Kissingen / Höchstadter EC

Leistungsdaten 2019/20

Bayernliga: 12 Spiele / Tore: 0 / Assists: 3

Oberliga Süd: 22 Spiele / Tore: 0 / Assists: 1