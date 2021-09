Mighty Dogs erneut auswÃ¤rts gefragt

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Erneut zwei Auswärtspartien in der Vorbereitung und abermals heißen die Gegner Haßfurt und Lauterbach. Die Mighty Dogs bestreiten am Wochenende...

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Erneut zwei Auswärtspartien in der Vorbereitung und abermals heißen die Gegner Haßfurt und Lauterbach.

Die Mighty Dogs bestreiten am Wochenende ihre Vorbereitungsspiele Nummer drei und Nummer vier. Aufgrund anhaltender Reparaturarbeiten im Icedome können die Partien nicht wie geplant im Icedome stattfinden. „Ich freue mich, dass wir bis auf die offene Verteidigungsstelle ab Donnerstag mit der kompletten Mannschaft trainieren können. Dylan Hood ist am Mittwoch in Schweinfurt eingetroffen und kann hoffentlich bereits am folgenden Tag mit der Mannschaft trainieren Die beiden kommenden Spiele sind für uns eine weitere Trainingseinheit, in der wir unser Spielsystem festigen wollen. Die Trainingsstrapazen und die nicht optimale Vorbereitung machen es aktuell nicht einfacher, dennoch machen wir das Beste aus der Situation“, so der Schweinfurter Cheftrainer Andreas Kleider.

Im dritten Vorbereitungsspiel am Freitag, den 17. September, steht man erneut dem Landesligisten aus Haßfurt gegenüber. Anpfiff der Partie gegen den ESC ist wie am vergangenen Wochenende um 19:30 Uhr. „Gegen Haßfurt wird es wieder ein schweres Match. Wir haben diese Woche sehr viel trainiert und sind gut auf das Freitagsspiel vorbereitet“, so das Schweinfurter Eigengewächs Lucas Kleider.

Das Rückspiel gegen die Luchse aus Lauterbach beginnt am 19. September um 18:00 Uhr. Auch hier blickt Lucas Kleider positiv auf die Partie: „Wir wollen wie im Hinspiel unsere taktischen Vorgaben umsetzten und das umsetzten was wir diese Woche trainiert haben“.

Bitte beachtet die Hygienekonzepte beider Vereine, Hinweise hierzu findet ihr auf der jeweiligen Homepage der Heimmannschaft. Fans der Mighty Dogs Schweinfurt, die eine Saisonkarte für die Bayernliga-Saison 2021/2022 besitzen, erhalten Zutritt zu beiden Spielen bei Vorlage der entsprechenden Saisonkarte. Weiterhin können nur dann die Fans ins Stadion kommen, wenn diese geimpft, genesen oder getestet sind. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.

Hinweise zum Auswärtsspiel in Haßfurt – 17.09.2021

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Tickets: Nur Abendkasse

Navi: Großer Anger, 97437 Haßfurt

Hinweise zum Auswärtsspiel in Lauterbach – 19.09.2021

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr

Tickets: Nur Abendkasse

Navi: Am Sportfeld 7, 36341 Lauterbach (Hessen)