Mighty Dogs binden zwei weitere EigengewÃ¤chse an sich

Schweinfurt. (PM ERV) Die Mighty Dogs setzten auch weiterhin auf die eigene Jugendarbeit und binden die Eigengewächse Kevin Heckenberger und Leon Pöhlmann für eine...

Schweinfurt. (PM ERV) Die Mighty Dogs setzten auch weiterhin auf die eigene Jugendarbeit und binden die Eigengewächse Kevin Heckenberger und Leon Pöhlmann für eine weitere Saison.

Kevin Heckenberger und Leon Pöhlmann absolvierten in der letzten Spielzeit die erste Spiele für den ERV und konnten jeweils ihr Können zeigen. Vor allem Leon Pöhlmann konnte sich dabei auszeichnen. Er bestritt sein Debüt in Schongau, als man ohne Kevin Kessler und Philipp Schnierstein anreisen musste und auch Dank seiner Leistung drei Punkte aus der Ferne entführen konnte.

„Als junger Torwart ist es sehr schwer an zwei starken Torhütern vorbei zu Spielen zu kommen. Leon hatte dieses Glück in der vergangenen Saison und wurde für die guten Leistungen die er im Training schon brachte direkt mit drei Punkten in seinem ersten Spiel belohnt. Das gibt ihm hoffentlich eine gute Portion „Push“, den du als junger Torhüter brauchst um konstant motiviert zu bleiben, auch wenn du einige Zeit einmal nicht zum Einsatz kommst. Kevin wiederum gilt als eines der interessantesten Eigengewächse der vergangenen Jahre. Er ist mit unglaublichem Spielwitz ausgezeichnet und kann sämtliche Position spielen. Seine Entwicklung zu beobachten wird sehr spannend werden.“ freut sich Gerald Zettner über diese Vertragsverlängerungen.