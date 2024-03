Miesbach: Elektrisierende Halbfinalserie geht in die zweite Runde

Miesbach. (PM TEV) Was waren das bisher für zwei packende Begegnungen zwischen dem TEV Miesbach und den Peißenberg Miners im diesjährigen Bayernliga Halbfinale. Der...

Der TEV klaute am Freitag durch einen 4:7 Auswärtserfolg zunächst das Heimrecht von den Miners. Die Bergbaustädter eroberten sich allerdings jenes Heimrecht am Sonntag zurück und gewannen mit 3:4 an der Schlierach. Somit steht es 1:1 in der Serie die nun am Freitag in Peißenberg um 20 Uhr in den dritten Akt geht, ehe der TEV die Miners dann am Sonntag um 18 Uhr zu Spiel 4 empfängt. Zu Spiel 3 fährt der TEV wieder mit Fanbussen, dabei ist ein Bus schon voll und im zweiten Bus gibt es wenige Restplätze. Beide Partien werden wie gewohnt auf SpradeTV übertragen. Am Freitag findet zeitgleich das Entscheidungsspiel der U20 gegen Erding im Miesbacher Eisstadion statt. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden könnte der TEV die Meisterschaft feiern und in die Relegation zur DNL3 gegen den EHC Freiburg einziehen. Spielbeginn ist um 20 Uhr und der Kiosk wird geöffnet sein. Die U20 würde sich über die Unterstützung der nicht nach Peißenberg reisenden TEV Fans freuen.

Aufgrund des erwartet hohen Zuschauerandrangs am Sonntag wird es am Donnerstag von 16 – 17 Uhr einen Vorverkauf an der Abendkasse des Eisstadions geben.

Rückblick aufs erste Wochenende:

Am Freitag war es der TEV der besser in die Partie fand, allerdings gingen die Miners durch den in der Serie sehr auffälligen Dejan Vogl mit 1:0 Führung. Beim TEV war es dann wieder einmal Felix Feuerreiter, der bisher wieder eine herausragende Playoffrunde spielt, welcher den TEV zurückbrachte und die Partie ausglich. Durch einen Powerplaytreffer durch Florian Simon ging Peißenberg aber wieder in Front. Danach schlug zum ersten Mal am Wochenende die agilste Reihe beim TEV zu. Der dritte Block um Michael Grabmaier, Benedikt Pölt und Thomas März ist aktuell der überragende Block im TEV Kollektiv im Halbfinale und Pölt belohnte dies mit dem 2:2, ehe wenig später Bohumil Slavicek den TEV erstmals in Führung brachte. Kurz vor der Pause wurde Nick Endress in Unterzahl regelwidrig bei einem Alleingang gestört und den fälligen Penalty verwandelte Aziz Ehliz souverän zum 2:4. Spektakulär ging es im Schlussabschnitt weiter. Endress und Ehliz erhöhten früh auf 2:6, ehe Ryan Murphy die Miners nochmal auf 3:6 heranbrachte. Christian Neuert hatte aber die passende Antwort und stellte sofort wieder auf 3:7. Das 4:7 von Florian Simon war dann letztendlich nur noch Ergebniskosmetik und die rund 200 mitgereisten TEV Fans durften den ersten Sieg in der Best-of-Five Serie.

Am Sonntag folgte dann das Heimspiel und die Eishockey Euphorie war in der ganzen Stadt Miesbach zu spüren und so gab es nur noch vereinzelte Restkarten an der Abendkasse. Letztendlich war die Partie ausverkauft und es herrschte prächtige Playoffstimmung im Stadion. Dort sollten sich die Miners aber als Spielverderber darstellen ubd führten nach der Hälfte des Spiels durch drei Powerplaytore von zweimal Dejan Vogl und Christoph Frankenberg mit 0:3. Äußerst turbulent ging es auch in der Mitte des Spiels zu, als die Partie nach einer Massenschlägerei mehrere Minuten unterbrochen war und bei den Gästen Matthäus Lidl und Ryan Murphy, sowie beim TEV Nikolaus Meier mit einer Spieldauerstrafe zum Duschen geschickt worden. Kurze Zeit später schloss sich Aziz Ehliz den drei obengenannten an und wurde nach einer Unsportlichkeit ebenfalls in die Kabine geschickt. Das Momentum kippte nun aber auf TEV Seite und die herrausragende dritte Reihe verkürzte durch Michael Grabmaier und Benedikt Pölt noch vor der Pause auf 2:3. Die entscheidende Szene war dann im Schlussabschnitt wohl die fünf Minuten Strafe gegen Johannes Bacher, welche die Gäste zum 2:4 durch Valentin Hörndl nutzten und somit den vierten Powerplaytreffer an diesem Abend erzielten. Der TEV setzte nun alles auf eine Karte und kam durch Felix Feuerreiter wieder heran auf 3:4 und im Anschluss hatte man Pech, dass Christian Neuert nur den Innenpfosten traf. Somit blieb es beim 3:4 für die Miners und nun steht es 1:1 in der Serie.

Ausblick aufs kommende Spiele

Am Freitag in Peißenberg zeigte der TEV eine konzentrierte Leistung in der Defensive und blieb von der Strafbank fern, was der Schlüssel zum Sieg war. Am Sonntag allerdings ließ man sich zu sehr auf die Provokationen der Peißenberger ein und agierte zu oft in Unterzahl was zu vier Powerplaytreffer der Miners führte. Zudem zeigten bei den Miners Dejan Vogl und Korbinian Sertl herausragende Leistungen und allen voran Sertl war es auf Miners Seite zu verdanken, dass man sich am Sonntag den Sieg holte. Philip Lehr im TEV Tor zeigte auch zwei bärenstarke Leistungen und hielt den TEV in den entscheidenden Situationen mit Glanzparaden im Spiel. Überragend war auch die Stimmung auf den Rängen in beiden Spielen. Dabei feierten beide Fanlager jeweils Eishockeyfester und das Wichtigste dabei ist und war, dass abseits des Eises alles mehr als friedlich abläuft. Der TEV reist am Freitag mit zwei Fanbussen nach Peißenberg und am Sonntag wird das Stadion wohl wieder ausverkauft sein. Deshalb empfehlen die Verantwortlichen dringend, dass der Vorverkauf genutzt wird. Sitzplatztickets für Sonntag sind nur noch wenige vorhanden. Am Donnerstag wird es von 16 – 17 Uhr einen Vorverkauf an der Abendkasse des Eisstadions geben.