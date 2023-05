Michael Grabmaier stÃ¼rmt weiter fÃ¼r den TEV

Miesbach. (PM TEV) Michael Grabmaier hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird weiter für den TEV stürmen. Der 24-Jährige geht somit...

Miesbach. (PM TEV) Michael Grabmaier hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird weiter für den TEV stürmen.

Der 24-Jährige geht somit in die siebte Saison für seinen Heimatverein.

Michael begann seine Eishockeylaufbahn in der Eislaufschule und bei den jüngsten Altersklassen des TEV’s. Danach folgte im Schüleralter der Wechsel nach Bad Tölz, wo er Deutscher Meister in der Schüler Bundesliga wurde. Es folgten weitere erfolgreiche Jahre im Tölzer Nachwuchs und zahlreiche Einsätze für die Teams der deutschen U-Nationalmannschaft. 2019 gelang Michael dann der Sprung in die DEL2 Mannschaft der Tölzer Löwen, wo er sich etablierte und zeitgleich seine ersten Einsätze per Förderlizenz für den TEV absolvierte. Da der Zeitaufwand in der DEL2 nicht zu vereinbaren war mit der Arbeit in der eigenen Bäckerei in Miesbach wechselte Grabmaier im Sommer 2018 wieder fest zu seinem Heimatverein und ist seitdem eine feste Größe im Angriff der Kreisstädter. In 189 Spielen gelangen der Nummer 10 beim TEV bisher 49 Tore und 115 Assists.

Michael Grabmaier über seinen Heimatverein und die kommende Saison: „Ich freue mich auch in der kommenden Saison für meinen Heimatverein zu spielen. Die Unterstützung in der letzten Saison war sensationell und vorallem die Stimmung im fünften Spiel in Erding war unglaublich. Beim TEV lässt sich Eishockey auf hohem Bayernliganiveau optimal mit dem Beruf vereinbaren.“

2535 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.