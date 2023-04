Michael Clarke kommt an den Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können heute ihren nächsten Neuzugang vermelden. Der 28-jährige Kanadier mit deutschem Pass lief in den vergangenen drei Spielzeiten...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können heute ihren nächsten Neuzugang vermelden.

Der 28-jährige Kanadier mit deutschem Pass lief in den vergangenen drei Spielzeiten für die Augsburger Panther auf und erzielte in 128 Spielen 45 Scorerpunkte. Bevor er in der Fuggerstadt verpflichtet wurde, trug der Angreifer von 2018-2020 das Trikot der Iserlohn Roosters und zählte dort zu den besten Torschützen des Teams.

Vor seinem Sprung in die PENNY DEL spielte der 1,80 Meter große und 83 kilogrammschwere Stürmer in der kanadischen Uni-Liga USports für die St. Francis Xavier University. Dort sammelte er 102 Scorerpunkte in 108 Partien.

„Michael ist ein flexibel einsetzbarer Stürmer, der in den vergangenen Spielzeiten großes Potential gezeigt hat. Ich habe ihn als harten Arbeiter erlebt, der stets für sein Team kämpft und einsteht. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.“

Der Stürmer wird für die Niederbayern mit der Nummer 10 auflaufen.

3536 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort