Michael BÃ¼tikofer und Alain Boppart erhalten neuen Vertrag

Langenthal. (PM SCL) Die beiden Stürmer, Michael Bütikofer und Alain Boppart, erhalten je einen Einjahresvertrag und bleiben damit beim SC Langenthal.

Michael Bütikofer (21) sowie Alain Boppart (20) stiessen aus der Organisation der SCL Tigers zum SC Langenthal. Beide haben in der abgelaufenen Saison ihr Potenzial gezeigt und sich für einen Verbleib bei den Oberaargauern aufgedrängt. Alain Boppart gehörte zu den treffsichersten Stürmern und erzielte in seiner ersten Saison im Erwachsenenhockey 9 Tore. Michael Bütikofer zeigte sich als verlässlicher Defensivstürmer und trat zuletzt auch offensiv immer mehr in Erscheinung.

Der SCL freut sich, die beiden jungen Stürmer weiter in Gelbblau zu wissen.