Medaillenspiegel der deutschen Eishockey Nationalmannschaft

Medaillen seit 1920 bei den Olympischen Winterspielen

Deutschland nahm erstmalig im Jahr 1928 an Olympia teil. Immerhin reichte es für einen respektablen zehnten Platz. Gleich vier Jahre später gewann Deutschland seine erste Medaille und holte Bronze im Spiel um Platz drei. Acht Jahre später fehlte die deutsche Nationalmannschaft erneut, qualifizierte sich aber bis einschließlich 2010 für jedes Olympia Turnier. Bis dahin holte Deutschland ein weiteres Mal Bronze im Jahr 1976. Für die Olympischen Winterspiele konnte sich die deutsche Eishockey Nationalmannschaft im Jahr 2014 leider nicht qualifizieren. Erst vier Jahre später nahm das deutsche Team wieder an Olympia teil und schloss das Turnier auf Platz zwei ab und sicherte sich somit die Silbermedaille.

Fazit: Bisher gewann die deutsche Eishockeynationalmannschaft insgesamt drei Medaillen bei den Olympischen Winterspielen:

2 x Bronze und 1 x Silber

Medaillen seit 1920 in der Eishockey Weltmeisterschaft

1920 und 1924 wurde Deutschland bereits vor dem Weltmeisterschaftsturnier suspendiert. Die erste Teilnahme an einer Eishockey Weltmeisterschaft gelang dem deutschen Team erst 1930. Bei dem Turnier reichte es gleich für die erste Silbermedaille. Gemessen an der Konkurrenz war das mehr als beachtlich, es sollten noch weitere Medaillen hinzukommen. Nur ein Jahr später, die Weltmeisterschaft im Eishockey wird jährlich ausgespielt, nahm das deutsche Team nicht teil, um ein Jahr danach die Bronzemedaille einzufahren. Für eine weitere Bronzemedaille reichte es 1934 und 1953 gewann die deutsche Eishockey Nationalmannschaft die Silbermedaille. Weitere Medaillen kamen bei der Eishockey Weltmeisterschaft nicht hinzu. 2021 verlor die deutsche Nationalmannschaft das Spiel um Platz drei gegen die USA.

Fazit: Bei der Eishockey Weltmeisterschaft dominiert im Medaillenspiegel Kanada, Deutschland konnte erst insgesamt vier Medaillen abräumen:

2 x Bronze und 2 x Silber

Medaillen seit 1910 bei den Eishockey Europameisterschaften

Die Eishockey Europameisterschaften wurden zwischen 1910 und 1991 ausgetragen, dabei war Deutschland mehrmals erfolgreich. Gleich im ersten Turnier wurde die deutsche Eishockey Nationalmannschaft Vizeeuropameister und sicherte sich die Silbermedaille. Ein Jahr später wurde der Erfolg wiederholt. 1930 und 1934 gewann Deutschland jeweils die Eishockey Europameisterschaft, während sie die letzte Medaille im Jahr 1953 erhielten: Silber als Vizeeuropameister.

Fazit: Insgesamt holte die deutsche Eishockey Nationalmannschaft folgende Medaillen bei den Europameisterschaften:

2 x Gold, 4 x Silber und 7 x Bronze

Medaillen der Eishockey Nationalmannschaft der Frauen

Die Damen konnten bisher nur eine Medaille bei den Olympischen Spielen der WM oder EM gewinnen. Mit Platz fünf erreichte die Damennationalmannschaft bei Olympia 2006 in Turin ihre beste Platzierung. Bei den Weltmeisterschaften reichte es 2017 in Plymouth (USA) zu Platz vier. Allerdings gewannen sie 2011 in Ravensburg den ersten Platz in der Division I. Bei der Europameisterschaft 1989 in Düsseldorf und Ratingen gewann die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Frauen Bronze. Das EM-Turnier wurde nach 1996 in Russland eingestellt, seitdem wird nur noch die WM ausgetragen.

