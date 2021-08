â€žMax hat das Potenzial fÃ¼r mehrâ€œ – Beruf und DEL2-Eishockey lassen sich fÃ¼r Max Gimmel unter einen Hut bringen

Selb. (PM Wölfe) Das 20-jährige Eigengewächs der Selber Wölfe hat in den vergangenen Aufstiegs-Saison einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und gezeigt, dass er...

Selb. (PM Wölfe) Das 20-jährige Eigengewächs der Selber Wölfe hat in den vergangenen Aufstiegs-Saison einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und gezeigt, dass er sich im Seniorenbereich durchsetzen kann und will.

So hat Max Gimmel zuletzt in der Finalserie gegen die Hannover Scorpions die Lücke, die Ben Böhringer durch seinen verletzungsbedingten Ausfall im Abwehrverbund der Selber Wölfe hinterlassen hat, tadellos ausgefüllt und damit bewiesen, dass man auf ihn bauen kann. Nun, nachdem auch mit seinem Arbeitgeber alles geklärt ist, erhält der gebürtige Marktredwitzer einen DEL2-Fördervertrag bei seinem Heimatverein.

Verteidiger-Talent mit viel Potenzial

„Max hat für mich von den ganz jungen Spielern letzte Saison den größten Schritt gemacht. Er war die Überraschung der abgelaufenen Spielzeit schlechthin“, schwärmt Wölfe-Headcoach Herbert Hohenberger von seinem U21-Schützling. „Durch den Saisonabbruch bei der U20 war Max ein fester Bestandteil des Oberligakaders. Diese Möglichkeit hat er genutzt und sich prächtig entwickelt“, so der österreichische Eishockeylehrer weiter. Und diese Entwicklung soll weiter mit großen Schritten vorangetrieben werden, denn Hohenberger erkennt viel Potenzial im 1,94m großen Eigengewächs: „Wir wollen weiter viel mit Max arbeiten und er wird definitiv – wie natürlich die anderen U21-Spieler auch – seine Eiszeiten bekommen, denn in Max steckt noch Potenzial für mehr in der Zukunft und das wollen wir gemeinsam mit ihm ausschöpfen.“

Dankbar für das in ihn gesetzte Vertrauen

„Klar bin ich selbst auch sehr zufrieden mit meiner Entwicklung in der letzten Saison. Ich bin aber auch sehr dankbar für das Vertrauen, das mir über die gesamte Saison hinweg entgegengebracht wurde,“ blickt der 20- jährige Verteidiger auf das vergangene Jahr zurück. Eine Saison, wie sie so hoffentlich einmalig bleibt in der Geschichte, da kein einziges Pflichtspiel vor Zuschauern ausgetragen werden konnte: „Es war natürlich schon komisch, in einer völlig leeren Halle zu spielen. Aber durch die ganzen Aktionen hatte man trotzdem immer das Gefühl, dass die Fans da sind und hinter uns stehen.“

Über die komplette Saison hinweg bekam Max Gimmel immer wieder Einsätze und Eiszeit, was sich zum Ende der Saison auszahlen sollte, als Ben Böhringer in der Finalserie gegen die Hannover Scorpions verletzungsbedingt nicht mehr eingreifen konnte, Max für ihn in die Mannschaft rotierte und eine tadellose Leistung ablieferte. „Max hat Ben in der Finalserie sehr gut ersetzt und einen super Job abgeliefert“, lobt Coach Hohenberger seinen Nachwuchscrack, dem aufgrund der großen Aufgabe gar nicht angst und bange wurde: „Ein gewisser Druck war natürlich da. Aber ich erhielt von allen Seiten große Unterstützung und konnte mich deshalb einfach auf das konzentrieren, was ich kann.“

Vereinbarkeit von Beruf und Eishockey war Voraussetzung

„Für mich war es wichtig, auch in der DEL2 weiterhin meiner Arbeit nachgehen zu können. Nach ein paar Gesprächen wurde hier aber schnell eine für alle Seiten gut funktionierende Lösung gefunden“, erklärt Max Gimmel die Situation, die es für ihn, seinen Arbeitgeber und unsere Selber Wölfe zu lösen galt. Dass hier der Arbeitgeber im wahrsten Sinne des Wortes „mitspielt“ und einem jungen Talent die Chance ermöglicht, mit seinem Verein in die zweite Liga zu gehen, ist keineswegs selbstverständlich und verdient allerhöchsten Respekt. Sportlich geht für Max sicherlich ein Kindheitstraum in Erfüllung: „Ich will die Chance, die ich jetzt bekomme, mit meinem Heimatverein in der 2. Liga zu spielen, definitiv nutzen und mich persönlich

weiterentwickeln. Als Team müssen wir uns in der neuen Liga erst einmal zurechtfinden und dann sehen, was möglich ist.“

Max Gimmel

Geburtstag: 05.05.2001

Geburtsort: Marktredwitz

Größe: 1,94 m

Gewicht: 90 kg

Position: Verteidiger