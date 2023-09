Martin PlÃ¼ss wird Sportdirektor beim SC Bern

Artikel anhören Bern. (PM SCB) Der SC Bern besetzt die Position des Sportdirektors mit einer Persönlichkeit aus den eigenen Reihen und ergänzt die Geschäftsleitung...

Artikel anhören Artikel anhören

Bern. (PM SCB) Der SC Bern besetzt die Position des Sportdirektors mit einer Persönlichkeit aus den eigenen Reihen und ergänzt die Geschäftsleitung mit zusätzlicher Sportkompetenz.

Martin Plüss, vierfacher SCB-Meisterspieler, wird die Aufgabe als Sportdirektor am 1. Mai 2024 in Angriff nehmen und der Organisation bis zu diesem Zeitpunkt als Berater zur Seite stehen.

Der SC Bern stärkt den Sportbereich auf Geschäftsleitungsstufe. Ab 1. Mai 2024 wird Martin Plüss als Sportdirektor engagiert. «Wir wollen im Profibereich zurück an die Spitze und verfolgen im Nachwuchs ambitionierte Projekte. Um die hohen Ziele zu erreichen, brauchen wir im Sportbereich zusätzliche Kompetenzen und Ressourcen», sagt Marc Lüthi, Delegierter des Verwaltungsrats. «Martin Plüss kennt und verkörpert die SCB-DNA. Er steht für absolute Leistungskultur und wird unsere Sportabteilung mit seinem Know-how sowie seinem Antrieb auf allen Stufen stärken und entwickeln.»

Vom siebenfachen Meister und langjährigen SCB-Captain zum selbstständigen Unternehmer

Martin Plüss gehört zu den prägendsten Figuren des Schweizer Eishockeys. Er bestritt 956 Partien in der höchsten Liga und kam auf 692 Punkte. Plüss totalisiert sieben Meistertitel – deren zwei mit Kloten (1995, 1996), einen mit Frölunda in Schweden (2005) und vier mit dem SC Bern (2010, 2013, 2016, 2017). Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte er 236 Länderspiele, 12 Weltmeisterschaften und vier Olympia-Turniere. 2013 gewann er WM-Silber. Während seiner Zeit beim SCB (2008 bis 2017) führte Plüss die Mannschaft sieben Saisons lang als Captain. 2017 trat er mit 40 Jahren vom Spitzensport zurück. Seine Nummer 28 wird in Bern nicht mehr vergeben.

Als Sportdirektor wird Plüss bei der SCB Eishockey AG für die Umsetzung der vom Verwaltungsrat verabschiedeten Strategie verantwortlich sein und den gesamten Sportbereich des Unternehmens führen.

Seit dem Rücktritt vom Profisport hat sich Plüss vor allem in den Bereichen Coaching, Prozessanalyse sowie Teamführung und Leadership intensiv weitergebildet. Seit längerem arbeitet der 46-Jährige als selbstständiger Unternehmer.

Diese Tätigkeit wird mit der künftigen Rolle nicht mehr vereinbar sein. Aus diesem Grund wird Plüss seine bestehenden geschäftlichen Verpflichtungen sukzessive reduzieren und die Aufgabe als Sportdirektor am 1. Mai 2024 in Angriff nehmen.

Bis zu seinem Amtsantritt steht Martin Plüss den Abteilungen Profisport und Nachwuchs unter der Leitung von Marc Lüthi als Berater zur Seite.

Plüss: «Unsere Fans sollen sich mit den SCB-Teams auf sämtlichen Stufen identifizieren können»

Martin Plüss sagt: «Ich freue mich sehr auf die Rückkehr zum SC Bern und bedanke mich für das Vertrauen. Mit Sportchef Andrew Ebbett und Nachwuchsdirektor Marc Weber möchte ich ein starkes Team bilden und ein gesundes sowie nachhaltiges Fundament aufbauen. Wir wollen an die sportlichen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Es muss unser Anspruch sein, dass sich unsere Fans mit den SCB-Mannschaften sportlich und emotional auf sämtlichen Stufen identifizieren können und entsprechend mit Freude an die Spiele kommen.»