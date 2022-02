Markus Schweiger fÃ¤llt fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit aus

Kaufbeuren. (PM ESVK) Erneut gibt es leider schlechte Nachrichten aus der medizinischen Abteilung des ESV Kaufbeuren. Stürmer Markus Schweiger hat sich beim 5:2 Auswärtserfolg...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Erneut gibt es leider schlechte Nachrichten aus der medizinischen Abteilung des ESV Kaufbeuren.

Stürmer Markus Schweiger hat sich beim 5:2 Auswärtserfolg in Ravensburg leider eine schwerere Oberkörperverletzung zugezogen und wird nun aller Voraussicht nach bis zu acht Wochen ausfallen.

Der ESVK wünscht Markus Schweiger eine gute und schnelle Genesung.

Joker erwarten den Spitzenreiter

Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen

Für den ESV Kaufbeuren steht am Mittwochabend der 42. Spieltag der laufenden DEL2 Saison auf dem Programm. Dabei ist mit den Dresdner Eislöwen der aktuelle DEL2 Spitzenreiter in der erdgas schwaben arena zu Gast. Die Mannschaft vom ehemaligen ESVK Trainer Andreas Brockmann hat im bisherigen Saisonverlauf 38 Partien absolviert und dabei überragende 83 Punkte eingefahren. Für die Dresdner ist das Gastspiel in Kaufbeuren dabei dann das zweite Spiel binnen 24 Stunden. Die Eislöwen gastieren heute Abend um 19:30 Uhr nämlich bereits bei den Tölzer Löwen. Das Spiel am Mittwochabend in der Wertachstadt beginnt ebenfalls um 19:30 Uhr.

Die Joker stehen aktuell mit 40 gespielten Partien und 54 Punkten auf der Habenseite auf den siebten Tabellenplatz. Aufgrund der vielen Spielverlegungen ist die Tabelle aber im Moment vor allem in den Regionen der Plätze sieben bis 13 nicht sehr aussagekräftig.

Das Personal

ESVK Trainer Tray Tuomie im Spiel gegen die Eislöwen wieder auf Fabian Koziol zurückgreifen. Fraglich ist noch ein Einsatz von Fabian Voit. Verletzungsbedingt fehlen Stefan Vajs sowie Markus Schweiger, der wie berichtet mit einer Oberkörperverletzung leider für rund acht Wochen ausfallen wird.