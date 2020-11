Mammuts schicken die Mighty Dogs mit einem 7-4 Heimsieg in den Lockdown

Schongau. (PM Mammuts) Trotz zahlreicher Ausfälle zeigte das Team von Trainer Rainer Höfler eine starke Leistung und sicherte sich einen verdienten Heimerfolg über den...

Schongau. (PM Mammuts) Trotz zahlreicher Ausfälle zeigte das Team von Trainer Rainer Höfler eine starke Leistung und sicherte sich einen verdienten Heimerfolg über den ERV Schweinfurt, der zuletzt so stark in Fahrt gekommen war.

Lediglich 50 Zuschauer waren erlaubt, so dass eigentlich nur Dauerkartenbesitzer Zutritt in Stadion bekamen und die bekamen einen unterhaltsamen Abend geboten.

Neben dem bekannten Ausfall von Matthias Müller fehlten den Mammuts auch noch die Verteidiger Tobias Turner und Max Mewes, sowie die Angreifer Friedrich Weinfurtner, Simon Maucher und Willy Knebel. Dafür war überraschend der eigentlich angeschlagene Jeff Szwez dabei und machte eine sehr starke Partie.

Obwohl zahlreiche Spiele der Liga abgesagt wurden, wollten die Gäste trotz der der ewig langen Anfahrt die Partie durchführen. Wohl auch weil Neuzugang Dylan Hood erstmals dabei war, und dessen Anreise aus Kanada nicht ganz umsonst gewesen sein sollte. Zudem hatte der ERV mit einem 6 Punktewochenende – 4 : 3 Sieg über Kempten und 2 :0 Erfolg in Buchloe gerade einen Lauf.

Bei der EA Schongau kamen alle anwesenden Spieler zum Einsatz und dennoch konnte man dem verstärkten Team der Mighty Dogs immer Paroli bieten. Nach offenen Schlagabtausch in den ersten Minuten war es die EAS, die erstmals etwas auf die Anzeigentafel brachte. Ein schönen Spielzug über Florian Seelmann und Jonas Lautenbacher versenkte Jeff Szwez zum 1 : 0 (15.). Und noch vor der Pause legte die EAS nach. Einen geradlinigen Angriff eingeleitet durch eine Pass aus der eigenen Zone vollendete Jakub Muzik herrlich freigespielt von Roman Tomanek zum 2 : 0 (19.).

Trotz dreier Unterzahlen hatte diese Führung auch noch zur Mitte des zweiten Abschnitts Bestand.

Ungewöhnlich – aber wer weiß schon, wann wieder gespielt werden darf – durfte Daniel Blankenburg zur Spielmitte für den bislang fehlerlosen Lukas Müller zwischen die Pfosten.

Leider erwischte „Blanki“ keinen guten Start, denn bei einem Gegenzug und einem geschickten Pass von Ex-DEL-Profi Mark Heatley konnte Tobias Schwab allein auf ihn zufahren und zum 2 : 1 abschließen (33.). Doch gerade eine Minute später die passende Antwort der Mammuts. Mathias Schuster bediente mit einem langen Pass Jonas Lautenbacher, der trocken zum 3 : 1 in den Winkel traf (34.).

Doch es blieb spannend – auch wenn das 2 . Tor der Gäste eigentlich nicht gegeben werden durfte. Daniel Blankenburg hatte die Scheibe unter Kontrolle wurde aber im Torraum angegangen und die Scheibe dadurch über die Linie gedrückt. Ein Videobeweis wäre hier toll gewesen – so aber gaben die Schiedsrichter den Treffer.

Weiteren Unmut zogen sich die Unparteiischen zu, als in der 44. Minute ein hoher Stock gegen Roman Tomanek nicht geahndet wurde. Dessen Cut über der Braue wurde noch verarztet, da kam die EAS doch noch in Überzahl. Diese Strafe war schon fast abgelaufen da zeigte EAS-Verteidiger Mathias Schuster endlich mal wieder seine Stärke. Sein ansatzloser Handgelenkschuss schlug hinter ERV-Schlussmann Kevin Kessler zum 4 : 2 ein (47.).

Leider gab der Treffer noch keine Sicherheit denn der Gegenzug ließ die Gäste wieder jubeln. Torschütze war Neuzugang Dylan Hood (48.).

Nach einem Check gegen den Oberschenkel fiel in der gleichen Spielminute auch noch EAS-Verteidiger Leo Zink verletzt aus.

In der 54. Minute gerieten die Gäste erneut in Unterzahl, als ERV-Kanadier Nic Govig Schongaus Jeff Szwez kurz vor dem Tor von den Beinen holte. Der ERV war bis zum heutigen Tage das Team der Liga mit dem besten Penalty Killing und die EAS ein Team mit Schwächen im Überzahlabschluss.

Statistik ist das eine – Kevin Steiners schönes Überzahltor das andere! Kurz vor Ablauf der Strafe prüfte EAS-Kapitän Tobias Maier den Gästetorhüter, die Scheibe lag frei und Kevin Steiner reagierte schnell – 5 : 3 (56.).

Aber auch 4 Minuten vor Spielende war das noch nicht die Entscheidung, denn wieder kamen die Gäste im Gegenzug zum Anschluss – über Hood und Heatly traf Tobias Schwab zum 5 : 4 (56.).

Wichtig, dass die EA Schongau heute nicht nervös wurde. Keine Minute später blockte die EAS im eigenen Drittel die Scheibe und zog vors Gästetor – ein perfekter Querpass und Kevin Steiner versenkte zum 6 : 4 in den offenen Kasten (57.).

Die Strafe gegen Tobias Findl wenig später war die Chance für die Dogs im Spiel zu bleiben. So begannen sie die Überzahl gleich ohne Torhüter, dafür mit 6 Feldspielern.

Und obwohl ERV -Trainer Kyle Piwowarczyk gleich seine Topspieler aufs Eis brachte, konnte sich die EAS mehrfach befreien, verfehlten mit Distanzschüssen dreimal die Entscheidung. Die fiel aber doch noch, als Tobias Maier im Drittel die Scheibe blockte, Roman Tomanek vors leere Tor ziehen konnte und selbstlos auf Jakub Muzik ablegte – 7 : 4 (59.)

Der Sieg versüßte etwas den Abend, der nicht nur wegen des fast menschelenleeren Stadions eine etwas seltsame Stimmung verströmte. So lag schon bei der Verabschiedung der Teams in die Kabine etwas von Abschied wie bei einem Saisonende.

Die nächsten Tage werden nur wenig Antworten und viele Fragen bringen. Mit dem November fallen bei der EAS mehr als 30 Punktspiele der Senioren und Nachwuchsabteilung aus. Die Lock Down Zeit bringt nur Kosten bei fehlenden Einnahmen, für viele Vereine wird es jetzt heißen, diese Zeit finanziell zu überleben. Die EAS hofft zumindest auf ein positives Zeichen für ihre Nachwuchsteams, dass diese in dieser Spielzeit wieder trainieren und evtl sogar noch spielen können, wobei Ergebnisse und Auf oder Abstieg eindeutig zweitrangig sind.

Die Bayernliga hingegen braucht zumindest einen neuen Modus. Allein der EAS fehlen mit den bisher ausgefallenen Partien bis Dezember 11 der 28 Punktspiele der Vorrunde, anderen Teams der Liga teilweise noch mehr.

Statistik: Zuschauer: 50; Strafen je 8 Min. Tore: 1. Drittel: 1 : 0 (14:14) Szwez (Lautenbacher/Seelmann); 2 : 0 (18:07) Muzik (Tomanek /Maier). 2. Drittel: 2 : 1 (32:10) Schwab, Heatly /Govig); 3 : 1 (33:25) Lautenbacher (Schuster); 3 : 2 (39:03) Govig (Heatly /Köder). 3. Drittel: 4 : 2 (46:40) Schuster (Lautenbacher /Holzmann) 5-4; 4 : 3 (47:10) Hood (Grüner/Kröber) ; 5 : 3 (55:41) Steiner (Maier) 5-4; 5 : 4 (55:50) Schwab (Heatly/ Hood); 6 : 4 (56:45) Steiner (Maier); 7 : 4 (58:12) Muzik (Tomanek /Maier) 4-5 /ENG.

Niederlage vor der Zwangspause

Schweinfurt. (PM Migty Dogs) Im vorerst letzten Spiel vor der Unterbrechung der Bayernligasaison 2020/21 konnten die Mighty Dogs keine Punkte aus Schongau entführen. Der ERV kämpfte sich zwar immer wieder zurück, verlor am Ende aber nach ein Empty-Net-Goal mit 7:4 gegen die Mammuts.

„So haben wir uns das letzte Spiel vor der Pause nicht vorgestellt. Wir sind schwer ins Spiel gekommen und es hat bis zur Mitte des zweites Drittel gedauert, ehe wir im Spiel waren.“, sah Pascal Kröber einen zähen Spielbeginn seiner Mannschaft. Denn nach dem ersten Drittel, in dem die Mighty Dogs ihre eigenen Chancen auch im Powerplay nicht nutzten, liefen die Schweinfurter immer dem 2:0 Rückstand hinterher. „Danach lief es eigentlich besser, aber wir haben immer wieder Fehler gemacht und mussten jedes Mal dem Rückstand hinterherlaufen. Dann ist es natürlich immer schwer, wenn du ran kommst und dann direkt wieder eins bekommst. So kann man kein Spiel drehen. Aber die Mannschaft hat Moral bewiesen und gezeigt, was in ihr steckt.“ In der 33. Minute gelang Tobias Schwab der Ausschlusstreffer zum 2:1, doch eine gute Minute später nahm Jonas Lautenbacher den Mighty Dogs mit seinem Treffer zum 3:1 den Wind aus den Segeln. Aber die Schweinfurter ließen die Köpfe nicht hängen und Nickolas Govig stellte erneut vor der zweiten Drittelpause den wichtigen Anschluss her.

Kurz nach Beginn des letzten Drittels hatten die Mighty Dogs mehrfach die Chance zum Ausgleich, eine davon in der 42. Minute. Tobias Schwabs Zuspiel vors Tor wurde von Schongauer Abwehr geblockt, sein zweiter direkter Torschuss ebenfalls von Goalie Lukas Müller abgewehrt und auch Jonas Manger konnte den Abpraller nicht verwerten. Stattdessen erhöhte Mathias Schuster im Powerplay auf 4:2 (47.). 30 Sekunden später folgte die direkte Antwort der Mighty Dogs mit dem 4:3 Anschlusstreffer von Neuzugang Dylan Hood. Auch nach einem weiteren Powerplaytor von Kevin Steiner konnte Tobias Schwab mit einem Blitztreffer nach 9 Sekunden den Anschluss erneut herstellen , doch nach dem 6:4 durch Kevin Steiner eine Minute später lief den Mighty Dogs dann endgültig die Zeit weg. „Im letzten Drittel haben wir uns mehrmals zurück gekämpft, aber nach dem sechsten Gegentor reichte die Zeit nicht mehr um noch auszugleichen.“, so Stürmer Mark Heatley. Im einem letzten Powerplay zogen die Mighty Dogs für einen weiteren Feldspieler den Goalie, doch die Mammuts besiegelten die Niederlage mit einem Empty-Net-Goal zum 7:4 Endstand (59.).

„Wiedereinmal haben wir nicht aufgegeben. Wir haben aber zu viele Fehler gemacht und unseren Goalie nicht genug geholfen. Wir finden als Mannschaft immer besser zusammen, daher ist es frustrierend, dass wir gerade jetzt eine Pause machen müssen. Die Jungs werden sich aber fit halten um im Dezember wieder durchstarten zu können, wenn die Regierung es erlaubt. Wir geben unser bestes um in dieser schwierigen Zeit positiv zu denken.“, versucht Trainer Kyle Piwowarczyk optimistisch in die Zukunft zu blicken. Da der EHC Waldkraiburg die Reise nach Schweinfurt zum letzten Spiel vor der Unterbrechung der Bayernligasaison nicht antreten wollte, entfällt leider das Heimspiel am 01.11.2020. Wie genau es weitergeht, werden wir bekannt geben, sobald es feststeht. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Dezember – bis dahin – bleibt gesund!

Spielstatistik: EA Schongau – Mighty Dogs 7:4 (2:0; 1:2; 4:2)

1:0 Jeffrey Swez (Jonas Lautenbacher, Florian Seelman), 15. Minute

2:0 Jakub Muzik (Roman Tomanek, Tobias Maier), 19. Minute

2:1 Tobias Schwab (Mark Heatley, Nickolas Govig), 33. Minute

3:1 Jonas Lautenbacher (Mathias Schuster), 34. Minute

3:2 Nickolas Govig (Mark Heatley, Maurice Köder), 40. Minute

4:2 Mathias Schuster (Jonas Lautenbacher, Daniel Holzmann), 47. Minute, PP1

4:3 Dylan Hood (Marcel Grüner, Pascal Kröber), 48. Minute

5:3 Kevin Steiner (Tobias Maier), 56. Minute, PP1

5:4 Tobias Schwab (Mark Heatley, Dylan Hood), 56. Minute

6:4 Kevin Steiner (Tobias Maier), 57. Minute

7:4 Jakub Muzik (Roman Tomanek, Tobias Maier), 59. Minute, SH1, ENG

Strafzeiten: EA Schongau 8, Mighty Dogs 8

Zuschauer: 50