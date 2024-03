Luchse erkÃ¤mpfen sich Spiel 3 gegen FASS Berlin

Lauterbach. (PM Luchse) Was für eine Leistung, was für einen Kampf haben die Lauterbacher Luchse da am Sonntag beim Heimspiel gegen den Favoriten von...

Lauterbach. (PM Luchse) Was für eine Leistung, was für einen Kampf haben die Lauterbacher Luchse da am Sonntag beim Heimspiel gegen den Favoriten von FASS Berlin auf dem Eis gezeigt? Mit einem 5:3 Heimsieg bewahrten sich die Vogelsberger die Chance ins Finale der Regionalliga Ost einzuziehen.

Das dritte entscheidende Spiel findet am Freitag, den 22.03., um 19 Uhr in Berlin statt und nach dem Auftritt der Luchse, ist am Freitag alles drinnen.

Anders als im ersten Spiel am vergangenen Freitag, gab es am Sonntag kein langsames Abtasten auf beiden Seiten. Stattdessen legten die Luchse los wie die Feuerwehr, spielten aggressiv nach vorne und erkämpften sich mit frühen Störungen Torchance um Torchance. Belohnt wurde dies dann in der siebten Spielminute, als Georg Pinsack in Überzahl auf Zuspiel von Avdeev und Welser zum ersten Tor des Abends einnetze. Doch wie auch in Berlin, hatte FASS darauf umgehend eine Antwort und glich nur drei Minuten später durch Volynec zum 1:1 aus. Anders als am Freitag kam direkt die Antwort der Luchse, als Dave König von Weidlich und Avdeev auf die Reise geschickt wurde und den gut aufgelegten Berliner Torhüter Thiem zur erneuten Führung überwinden konnte. Unglücklich war dann allerdings der erneute Ausgleich von FASS Berlin, eine Sekunde vor der Drittelpause durch Noack. Eine Führung hätte den jungen Wilden von Trainer Marcel Skokan sicherlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben. So ging es aber „nur“ mit einem Unentschieden in die erste Pause.

Das zweite Drittel war dann recht ausgeglichen. FASS stürmte wie gewohnt nach vorne, erarbeitete sich gute Torchancen, in dieser Phase war allerdings spätestens beim Schlussmann der Luchse, Leon Brunet, Endstation. Die Luchse selbst konzentrierten sich auf eine stabile Defensive und versuchte vor allem durch Konter zu Toren zu kommen. Die Taktiken beider Mannschaften gingen bis zur 38. Spielminute auf, ehe Tobias Schwab zur erneuten 3:2 Führung traf. Diesmal blieb aber auch die Antwort der Berliner aus, stattdessen erhöhte Max Pohl eine Minute vor der zweiten Pause auf 4:2. Die Fans auf den Rängen waren aus dem Häuschen, die Luchse führen mit zwei Toren gegen den Favoriten, Jubel, Freude, was passiert hier heute nur?

Im letzten Drittel wurde dann dem Ergebnis entsprechend gespielt. Die Luchse spielten hochkonzentriert, taktisch sehr diszipliniert und waren vor allem auf das Halten des Ergebnisses fokussiert. FASS hingegen wollte das Spiel noch einmal drehen, Welle um Welle stürmte in das Lauterbacher Drittel, die Luchse ließen sich aber nicht beeindrucken und hielten Stand. Besser noch. In der 54. Spielminute erhöhte Pavel Avdeev auf 5:2. FASS nahm kurz darauf die Auszeit und zog Torhüter Thiem für einen sechsten Feldspieler. Durch eine Strafe von Pierre Wex spielten die Luchse dann auch noch eine 4:6 Unterzahl. Dies machte sich Tom Fiedler zu nutzen und erzielte aus dem Slot das 5:3. Bis Spielende kämpften die Luchse aber mit allem, was sie haben, warfen sich in jeden Schuss und holten damit verdient den ersten Sieg gegen FASS Berlin in der Saison, erhielten sich damit die Chance auf das Finale.