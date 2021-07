Lotto Jackpot geknackt – Lottogewinner und ihre Geschichten

Anzeige Haben Sie schon einmal von großem Reichtum geträumt? Gehören Sie auch zu denen, die sich nichts mehr wünschen als einen plötzlichen unverhofften Geldsegen,...

Haben Sie schon einmal von großem Reichtum geträumt? Gehören Sie auch zu denen, die sich nichts mehr wünschen als einen plötzlichen unverhofften Geldsegen, der all ihre Geldsorgen für immer beendet?

Dann spielen Sie sicherlich auch Lotto. Oder Sie denken darüber nach, es zu tun.

Einige sehr glückliche Menschen, die ein Lottogewinn reich gemacht hat, bereuen dies nicht. Sie haben den Jackpot geknackt!

Lottogewinner und ihre Geschichten

Haben Sie schon einmal von der jungen Frau aus Hessen gehört, die 2019 den sechs höchsten Lottogewinn Hessens eingestrichen hat. Die alleinstehende Frau gewann ganze 30 Millionen Euro im Eurojackpot. Worauf die damals unter Dreißigjährige ihrer Angabe nach gesetzt hatte, kann man nur bemerkenswert finden. Sie spielte stets dann Lotto, wenn der Jackpot besonders hoch war.

Deutschlands jüngster Lottogewinner war übrigens erst 24 Jahre alt. Es handelte sich um einen Gelsenkirchener Studenten, der 1999 ganze 10 Millionen D-Mark gewann.

In Deutschland verhindern strenge gesetzliche Regelungen, dass jemand unter 18 Jahren Lotto spielt natürlich. Das sieht in Großbritannien ganz anders aus, wo auch die jüngste Lottogewinnerin, die es je gegeben hat, herstammt. Die sechzehnjährige Callie Rodgers, die 2013 über 1.9 Millionen £ gewann.

Was geschieht bei einem großen Lottogewinn?

Eine sehr große Summe Geld zu gewinnen, bedeutet natürlich ein unglaubliches und aufregendes Glückserlebnis, kann aber auch viele Fragen aufwerfen oder sogar verunsichern. Deshalb gibt es oft Ratschläge, die frisch gebackenen Lottomillionären mit auf den Weg gegeben werden. So sollten Sie im Falle eines großen Gewinns ihre Situation nicht komplett verändern. Behalten Sie ihren Job. Planen Sie Ihre Finanzen und lassen Sie sich rechtlich beraten. Gehen Sie nicht gleich auf eine ausgedehnte Shoppingtour. Wenn Sie klug und sorgfältig mit Ihrem neu erlangten Reichtum umgehen, dann steht einer entspannten und glücklichen Zeit mit Ihrem Gewinn nichts entgegen.

Kann man einen Lottogewinn verheimlichen?

Nicht selten sei dazu geraten, sich möglichst bedeckt zu halten wenn man im Lotto Millionen gewinnt. Wenn es auch wie eine Binsenweisheit klingen mag, dass Schweigen Gold und Reden nur Silber sei. Hinsichtlich großer Lottogewinne gilt dies ganz einfach.

Die Geschichte von Bittstellern, die Lottogewinnern, die öffentlich aufgetreten sind, geradezu belagert haben, zum Teil sogar über Jahre, gab es in der Vergangenheit zu oft. Auch Freunde und Verwandte könnten Ihnen den Gewinn missgönnen.

Also stellt sich wohl tatsächlich die Frage, ob man einen Gewinn verheimlicht.

Und wie sieht es mit dem Partner oder der Partnerin aus? Wird beispielsweise ein gemeinsames Konto genutzt, erscheint das Verheimlichen eines großen Gewinns nicht einfach zu bewerkstelligen.

Laut einer Meinungsbefragung geben 94 Prozent aller Deutschen an, sie würden einen Lottogewinn vor ihrem Partner oder ihrer Partnerin nicht geheim halten.

Vielleicht werden Sie ansonsten auch glauben, der Beziehungspartner sei nicht irgendwer und einen Gewinn innerhalb einer Partnerschaft teilen, hieße ja lange noch nicht, man müsste Gott und der Welt davon erzählen.

Zuletzt bleibt es ihre Entscheidung, wem Sie von Ihrem Gewinn erzählen.

Im Übrigen wird in Europa auch kein Lottogewinner gezwungen, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Jeder Lottoanbieter ermöglicht es dem Gewinner, seinen Gewinn völlig anonym entgegenzunehmen.

Doppelter Glückspilz – Zwei mal im Lotto gewonnen

Wussten Sie, dass es seltene Fälle gibt, bei denen Menschen das unwahrscheinliche Glück hatten, gleich doppelt im Lotto zu gewinnen?

Zugegeben, dies geschieht wohl nicht oft, ist aber einem Glückspilz aus der Provinz Alberta in Kanada so passiert. Was würde Ihnen Andrew Burge, als doppelter Lottogewinner erzählen?

An sich hatte er sich einfach vertan. Statt ein Los für die Ziehung zu erwerben, erwarb er versehentlich ein zweites. Er nahm also gleich zweifach an derselben Ziehung teil.

Somit gewann Andrew satte 5 Millionen Dollar ( in Euro ganze 3,2 Millionen). Und dies aufgrund eines Missgeschicks!

Wie ein Lotto Abo Ihre Gewinnchancen maximieren kann

Ein Lotto Abo erleichtert Ihnen die Mühe, jede Woche daran zu denken, einen Lottoschein auszufüllen. Sie schließen das Abo einmalig ab, entscheiden sich für Ihre Gewinnzahlen und das Geld wird monatlich per Lastschrift von ihrem Konto abgebucht. So können Sie auch keine Ziehung verpassen. Denn es ist klar, dass die Gewinnchancen auf einen satten Lottogewinn steigen, wenn sie regelmäßig Lotto spielen.

Bei lotto-online.net handelt es sich um ein seriöses Unternehmen, staatlich lizenziert und bietet Ihnen für niedrige Gebühren, bis zu fünf Lotterien in der Woche. Sie haben dort auch die Möglichkeit sich für eine Spielgemeinschaft zu entscheiden.

An sich funktioniert alles wie beim klassischen Lotto, außer dass Sie online spielen. Bequem und einfach von zu Hause aus. Über ein transparentes Vorgehen, werden Sie sofort über Ihren Gewinn informiert und das Geld wird Ihrem Konto gutgeschrieben. Da Sie über einen Benutzeraccount verfügen, können Sie auch keinen Lottoschein verlieren.

