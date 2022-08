Lausitzer Füchse: Vierte Importstelle besetzt, Richie Mueller bereitet sich in Kanada auf seine berufliche Laufbahn vor

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse werden in der kommenden Saison mit vier Kontingentspielern starten. Die vierte und damit letzte Stelle besetzt der Kanadier...

Die vierte und damit letzte Stelle besetzt der Kanadier Lane Scheidl.

Der Stürmer wurde in Saskatoon in der Provinz Saskatchewan geboren. Dort begann er auch seine Karriere. In der WHL (Western Hockey League), einer der Top-Juniorenligen in Kanada, spielte er für die Vancouver Giants, Red Deer Rebels und Regina Pats. Seine Profilaufbahn begann 2013, als er in die AHL (American Hockey League) zu den Worcester Sharks wechselte. Er absolvierte insgesamt 34 Spiele in der zweithöchsten nordamerikanischen Spielklasse. Nach einem kurzen Engagement bei den Ontario Reign wechselte er 2014 schließlich in die ECHL zu den Kalamazoo Wings. Dort spielte er bis 2018.

Dann folgte der Wechsel nach Europa zum HK Nitra in die Slowakei. In seiner ersten Saison überzeugte er mit 42 Scorerpunkten in 75 Spielen und wurde für eine weitere Saison verpflichtet.

Doch 2020 ging er wieder zurück nach Amerika und spielte in der ECHL für die Kansas City Mavericks. Im zweiten Jahr führte der 1,83 m große Linksschütze das Team als Kapitän an, wechselte dennoch während der Saison 2021/2022 zurück nach Europa und schloss sich dem Storhamar IL in der ersten norwegischen Eliteliga an.

Lane Scheidel konnte bisher viele Erfahrungen in verschiedenen Mannschaften und Organisationen sammeln. Seine Entscheidung, nun in Weißwasser zu spielen ist für den

30-jährigen ein weiterer Schritt, seine Fähigkeiten in einer europäischen Liga unter Beweis zu stellen.

Co-Trainer Andrè Mücke: „Wir freuen uns auf Lane. Er bringt alle Attribute mit, nach denen wir gesucht haben. Er ist ein kompletter Spieler mit optimaler Arbeitseinstellung, der die Mannschaft in den Vordergrund rücken lässt. Er bringt neben seinen läuferischen Fähigkeiten auch Führungsqualitäten und Europaerfahrung mit.“

Lane Scheidl wird in Weißwasser die Rückennummer 23 tragen.

Mit der Verpflichtung von Lane Scheidel sind die Personalplanungen bei den Lausitzer Füchsen vorerst abgeschlossen.

Richard (Richie) Mueller hingegen beendet seine sehr erfolgreiche sportliche Karriere. Künftig wird sich der 40-jährige auf seine berufliche Laufbahn konzentrieren, auf die er sich in seinem Heimatland Kanada vorbereitet.

Wir bedanken uns bei “Richie” für sein Engagement und seinen stets unermüdlichen Einsatz im Füchse-Dress, für die vielen schönen Tore und vor allem die emotionalen Momente, die er uns in der letzten Saison bescherte. Wir wünschen ihm für seine neuen Lebensabschnitt und die damit verbundenen Aufgaben alles Gute.

Der bisherige Füchse-Kader im Überblick

Tor: Kristian Hufsky, Marian Kapicak

Verteidiger: Maximilian Adam, Jens Baxmann, Jan Bednar, Dominik Bohac, Thomas Gauch, Steve Hanusch, Julian Wäser, Sebastian Zauner

Angriff: Louis Anders, Clarke Breitkreuz, Tim Detig, Ilija Fleischmann, Hunter Garlent, Teemu Henritius, Roope Mäkitalo, Luis Müller, Toni Ritter, Eric Valentin, Daniel Visner, Lane Scheidl

Nicht berücksichtigt sind die Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin.