Lausitzer FÃ¼chse verstÃ¤rken ihre Defensive

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben Sebastian Zauner vom Villacher SV verpflichtet. Der gebürtige Berchtesgadener kehrt somit nach zwei Jahren in Österreich wieder...

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben Sebastian Zauner vom Villacher SV verpflichtet.

Der gebürtige Berchtesgadener kehrt somit nach zwei Jahren in Österreich wieder in die DEL2 zurück.

Von 2015 bis 2020 spielte der jetzt 27-jährige Linksschütze bei den Dresdner Eislöwen, für die er insgesamt 300 Spiele absolvierte. Nach gut fünf Jahren in der Elbmetropole wechselte er in die österreichische ICEHL zum Villacher SV. Mit der Erfahrung von weiteren 113 Spielen für die Kärntener wird Sebastian Zauner in Zukunft für die Lausitzer Füchse verteidigen.

Die Stärken des Defensivspielers zeigen sich nicht nur bei seiner Defensivarbeit, sondern er strahlt auch selbst immer wieder Torgefahr aus. So stehen in seiner Statistik bislang 65 Scorerpunkte (18 Tore/47 Assist) aus seinen 300 DEL2-Einsätzen und 20 Punkte (5/15) in der ICEHL. Zudem überzeugte er in den letzten Jahren mit seiner Stabilität und Kontinuität.

„Da mich ab nächster Saison die Regeländerung in der ICEHL betrifft und dies auch in der DEL2 bekannt war, haben sich mehrere Vereine um mich bemüht. Die Verantwortlichen aus Weißwasser haben großes Interesse gezeigt und wir haben sehr gute Gespräche über die Planungen für die kommende Saison und meine Aufgabe in der Mannschaft geführt. Dies hat mich letztlich überzeugt. Ich möchte auf jeden Fall mit der Mannschaft in den Playoffs spielen“, so der Füchse-Neuzugang zu seiner Verpflichtung.

Co-Trainer André Mücke: „Sebastian ist ein absoluter Vorzeigeprofi. Seine Athletik und Physis sind auf einem Top-Level. Wir sind sehr froh, das er nächste Saison für uns spielt. Er wird eine entscheidende Rolle in unserer Abwehr einnehmen.“

Sebastian Zauner wird die Rückennummer 2 tragen.