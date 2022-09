Lausitzer FÃ¼chse kooperieren mit FuÃŸball Regionalligist Energie Cottbus

Weißwasser. (PM Füchse) Der klassische Ausspruch „Gemeinsam sind wir stark“ ist ebenso alt wie fortwährend zutreffend. Unter dieser Maßgabe kooperieren die sportlichen „Leuchttürme“ der...

Weißwasser. (PM Füchse) Der klassische Ausspruch „Gemeinsam sind wir stark“ ist ebenso alt wie fortwährend zutreffend.

Unter dieser Maßgabe kooperieren die sportlichen „Leuchttürme“ der Region im Sinne ihrer großen Anhängerschaften fortan miteinander. So möchten die Lausitzer Füchse und der FC Energie ihre Fans enger miteinander verbinden und wechselseitig profitieren.

„Unser Ziel ist es die gemeinsame Schnittmenge unter den Fans der Lausitzer Füchse und unseres Vereins zu verbinden, um wechselseitige Besuche attraktiver zu gestalten und die Kräfte in der Region zu bündeln. Da unsere Heimspiele im Regelfall nicht auf die gleichen Tage fallen, dürfte diese Regelung, die sich zunächst erst einmal auf Dauerkartenbesitzer der Clubs beschränkt, ein erster guter Schritt sein“, sagte FCE-Geschäftsführer André Schilbach.

Ab dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC (17. September | 14:00 Uhr) erhalten Dauerkartenbesitzer der Lausitzer Füchse gegen Vorlage ihrer Chipkarte zu den Regionalliga-Heimspielen des FC Energie am Spieltag an der Stadionkasse Nachlass (2 Euro Sitzplatz | 1 Euro Stehplatz) auf Tickets im Stadion der Freundschaft.

Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach freute sich ebenfalls über diesen Schritt: „Die Verbindung zwischen unseren Vereinen besteht bereits schon längere Zeit. Nun möchten wir diese auch sichtbar auf eine neue Stufe heben und sukzessive ausbauen. Wir wünschen uns sehr, dass unsere Fans gegenseitig die Spiele beider Teams besuchen und sich sportartunabhängig für den Lausitzer Spitzensport begeistern.“

Demnach erhalten auch Energiefans mit Beginn der DEL2-Saison gegen Vorlage ihrer Dauerkarte in der Eisarena Weißwasser den Rabatt auf Eintrittskarten (2 Euro Sitzplatz | 1 Euro Stehplatz) für die Heimspiele der Lausitzer Füchse. Ebenso kommen auch alle Mitglieder des Eissport Weißwasser gegen Vorlage des Mitgliedsausweises in Verbindung mit dem Personaldokument in den Genuss dieses Angebotes. Dieses gilt an der Tageskasse und im Füchse-Fanshop zu den Heimspielen der Lausitzer Füchse.