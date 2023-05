Lausitzer Füchse eröffnen ihre Saison gegen die Eisbären Berlin

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Das Programm der Lausitzer Füchse für die Testspiele zur Saison 2023-2024 steht fest. Insgesamt bestreiten unsere Blau-Gelben sechs Vergleiche gegen Kontrahenten...

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Das Programm der Lausitzer Füchse für die Testspiele zur Saison 2023-2024 steht fest.

Insgesamt bestreiten unsere Blau-Gelben sechs Vergleiche gegen Kontrahenten aus der Oberliga, der DEL 2, der DEL und der PHL.

Zum Saisonauftakt wird der DEL-Rekordmeister und Kooperationspartner der Füchse, die Eisbären Berlin, im Fuchsbau erwartet. Nachdem Pandemie- und terminbedingt die Spiele mehrmals abgesagt werden mussten, können sich die Fans nun wieder auf das Duell der beiden ehemaligen Dauerkontrahenten um die ostdeutsche Eishockeykrone freuen.

Des Weiteren werden die Lausitzer Füchse zwei Spiele gegen den aktuellen polnischen Meister GKS Katowice absolvieren. Diese Begegnungen finden am 25. und 26.08.2023 statt. Auch gegen den letztjährigen Finalisten der Oberliga, die Blue Devils Weiden stehen zwei Tests auf dem Plan. So spielen die Füchse am 01.09.2023 in Weiden und am 08.09.23, beim letzten Vorbereitungsspiel vor dem Ligastart, in Weißwasser gegen den starken Oberligisten. Am 03.09.2023 wird es in heimischer Halle ein Testspiel gegen einen DEL2-Ligisten geben. Zu Gast sind die Kassel Huskies.

So dürfen sich die Fans auf drei wirklich tolle Heimspiele in der Vorbereitungsphase freuen.

Hier die komplette Übersicht über das Vorbereitungsprogramm:

20.08.2023 16.00 Uhr Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin

25.08.2023 19.00 Uhr GKS Katowice – Lausitzer Füchse

26.08.2023 16.00 Uhr GKS Katowice – Lausitzer Füchse

01.09.2023 20.00 Uhr Blue Devils Weiden – Lausitzer Füchse

03.09.2023 16.00 Uhr Lausitzer Füchse – Kassel Huskies

08.09.2023 19.30 Uhr Lausitzer Füchse – Blue Devils Weiden

Die Dauerkartenbesitzer der kommenden Saison werden in diesem Jahr ein Vorkaufsrecht für die Vorbereitungsspiele erhalten. Für detaillierte Informationen zum Ticketverkauf der drei Vorbereitungsspiele im Fuchsbau werden wir in den nächsten Wochen in einer gesonderten Mitteilung informieren. Daher bitten wir, von Anfragen diesbezüglich vorerst Abstand zu nehmen.

