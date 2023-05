Lars Grözinger wird ein Riverking – tolle Verstärkung für die Riverkings

Landsberg. (PM HCL) Der HCL freut sich über eine torgefährliche Verstärkung in der Offensive. Die Verantwortlichen der Riverkings vermelden die Verpflichtung von Lars Grözinger....

Landsberg. (PM HCL) Der HCL freut sich über eine torgefährliche Verstärkung in der Offensive.

Die Verantwortlichen der Riverkings vermelden die Verpflichtung von Lars Grözinger. Dieser wechselt aus Kempten in die Lechstadt. Der 29-jährige Stürmer kann reichlich DEL2, Oberliga und Bayernliga Erfahrung aufweisen. In 307 Spielen in der Oberliga, erzielte er 363 Punkte. In der Bayernliga kam er bisher auf 102 Punkte in 75 Spielen. Der gebürtige Stuttgarter spielt bisher für Crimmitschau und Frankfurt in der DEL2, für Schönheide, Duisburg und Essen in der Oberliga, sowie für Kempten in der Bayernliga. Aus beruflichen und privaten Gründen ist er jetzt in unserer Region tätig und hat sich dem HC Landsberg angeschlossen.

Dazu Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass wir mit Lars Grözinger einen wirklichen Torjäger mit großen technischen Fähigkeiten verpflichten konnten. Er ist im besten Eishockeyalter und kann mit seiner Erfahrung ein wichtiger Führungsspieler sein. Lars ist ein sehr angenehmer Typ und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Neben seinen Führungsqualitäten erhoffen wir uns von ihm natürlich auch jede Menge Tore und Durchschlagskraft in der Offensive.“

Lars Grözinger: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei den Riverkings. Da der Verein in der Nähe meines Wohn- und Arbeitsortes liegt, bietet er für mich als inzwischen erfahrenen Spieler, eine reizvolle Aufgabe in einer jungen Mannschaft. Natürlich will ich die zahlreichen Landsberger Fans sowie den Trainer mit meinen Offensivqualitäten überzeugen! Ich bin gespannt auf die neue Saison und freue mich auf die Fans!“

6353 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.